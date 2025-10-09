Rania de Jordania rinde homenaje a su cultura con el vestido multicolor más bonito para el otoño

Luego de viajar a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU, la reina Rania de Jordania regresó a su país y retomó sus actividades reales, donde volvió a sorprender con su impecable estilo y sentido de la moda.

Esta vez, Rania se alejó de las marcas de lujo para apostar por un diseño tradicional del sur de Jordania, un hermoso vestido multicolor que se ha robado todas las miradas por su hermoso diseño y trabajo artesanal, demostrando que lo típico también es glamuroso.

Rania de Jordania rinde homenaje a su cultura con vestido tradicional

La reina Rania visitó Ma’an una región al sur de Jordania, donde acudió para mostrar el apoyo de la Corte Real Hachemita a los pequeños empresarios de la zona y beneficiarios de la Al-Aman Fund For the Future of Orphans, una organización que ella misma fundó para apoyar a huérfanos adultos en su educación y desarrollo profesional.

Fue durante este evento, donde la reina de Jordania rindió homenaje a su cultura, al vestir un vestido Hermzi de Maʿān, característico del sur de Jordania, que fue elaborado por Nora Twaissi.

“Se considera una prenda para ocasiones especiales que distingue a las mujeres de la región por su color y estilo distintivo”, explicó la diseñadora.

El vestido es un diseño confeccionado en color verde, de cuello redondo con una pequeña abertura en V, las mangas son acampanadas, cuerpo entallado y falda con ligero vuelo; sin embargo, lo que más destaca del vestido, es su diseño tejido de rayas multicolor con hilos metalizados que cubren la parte delantera y la espalda.

El compromiso de Rania de Jordania con los empresarios locales

Desde que se convirtió en reina consorte de Jordania, la reina Rania ha demostrado su apoyo y ayuda a los empresarios locales, y esta vez no podía ser la excepción.

Rania, que ha sido considerada como una de las mujeres mejor vestidas de la realeza, ha demostrado que lucir prendas locales, también es un signo de elegancia y un reconocimiento al trabajo del pueblo jordano.

