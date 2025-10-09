Qué cambios traerá a tu vida la energía de Halloween según tu signo zodiacal

Más allá de Halloween y Día de Muertos, la llamada spooky season es una época en la que la energía se intensifica y puede influir profundamente en nuestras emociones y en lo que sucede a nuestro alrededor.

Además, también se ve influenciado por la energía de Escorpio, que comienza su temporada a partir del 22 de octubre, y que se trata de un signo profundo y enigmático que puede traer a la luz los sentimientos y secretos que están escondidos.

Te podría interesar: ¿Qué significa la teoría de octubre y cómo puede convertirse en el mes que cambie tu vida?

¿Cómo influirá la energía de Halloween en tu signo zodiacal?

Esta energía te ayudará a generar cambios, algunos signos podrían experimentar finales y cambios inesperados, pero con intenciones escondidas.

Aries

Los fantasmas del pasado vuelven, pero no para atormentarte, hay cosas que creías haber superado, pero no es así, y la energía de Escorpio te ayudará a enfrentarte con ellas. Podrían aparecer personas del pasado con las que dejaste cosas sin resolver y es momento de poner todo en orden para seguir avanzando.

Tauro

Esta temporada te invitará a salir de tu zona de confort, ya que podrías vivir una conexión tan profunda que te lleve a explorar territorios emocionales nuevos. Sin embargo, mantente alerta, no todos mostrarán sus verdaderas intenciones. Conserva la claridad y evita idealizar.

Géminis

Es una época donde las máscaras finalmente se caen y salen a la luz esas personas que no tuvieron intenciones sinceras contigo, pero para descubrir muchas mentiras, deberás hacer caso de tus instintos y de tus sueños, pues podrían llegarte importantes mensajes en ellos.

Cáncer

Podrías experimentar una especie de metamorfosis, será una etapa un poco dolorosa porque te llenarás de nostalgia y recuerdos que te causaron heridas, pero será necesario para que puedas sanar, dejar en el pasado lo que ya no te suma y comenzar una nueva etapa más conectada contigo misma.

Leo

Es momento de ver tus sombras, esas a las que les tienes miedo, pues no siempre podrás esconderlas con tu brillo, enfrentarte a ellas te harán sentir vulnerable, pero es precisamente ahí, donde encontrarás tu lado más auténtico y brillante.

Portal 10/10: cómo te afecta según tu signo zodiacal Getty Images

Virgo

Prepárate para enfrentarte al caos de tu interior, sí, ya sabemos que te fascina el orden y los estructurado, pero esta temporada te enfrentarás a situaciones que no saldrán como esperas, y esto te llevará a enfrentarse al desorden que llevas dentro, pues es momento de limpiar y ordenar los sentimientos que has ignorado.

Libra

Octubre te empuja a romper con lo que ya no vibra contigo, la temporada de Escorpio te enfrentará a tus vínculos personales y checarlos con lupa, es momento de que descubras quiénes están contigo por lo que eres, y quienes están por lo que das, y algunas revelaciones podrían ser crueles, pero necesarias.

Escorpión

Tu temporada brilla con fuerza y Halloween potencia tu poder personal. Es tiempo de transformación total: una versión antigua de ti está lista para morir simbólicamente y dar paso a un nuevo comienzo lleno de magnetismo.

Sagitario

Es momento de hacer lo que menos te gusta: introspección. Y es que todos esos sentimientos que sueles reprimir y esconder, finalmente salen a la luz para recordarte que también necesitas momentos a solas.

Alguien de tu pasado, capaz aún de sacudir tus emociones, podría reaparecer y poner tu mundo de cabeza. También es posible que surja una oportunidad que luzca prometedora, pero que exija más compromiso del que estás dispuesto a asumir.

Capricornio

No te sorprendas si durante octubre te invade una sensación de nostalgia o melancolía más fuerte de lo habitual. Este mes llega para desafiarte emocionalmente, justo en esos lugares donde creías haber sanado por completo.

Con el Sol en Escorpio, se abre un proceso de introspección que te invita a reconectar con tu vulnerabilidad, esa faceta que sueles ocultar.

Acuario

No temas abrirte a lo místico, aunque te incomode, la energía de octubre combinada con la temporada de Escorpio, se presenta para ti como un portal hacia una nueva forma de percepción.

No intentes racionalizarlo todo, la clave es entender que aquello que hoy no comprendes será lo que te guíe mañana.

Piscis

Podrías percibir coincidencias difíciles de ignorar: personas en las que piensas y reaparecen, recuerdos que regresan sin motivo aparente o señales que parecen seguirte. No temas, no es confusión, es tu intuición despertando.

