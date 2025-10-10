¡Hola corte bob! 7 nuevos cortes de pelo bob que las mujeres de 40 aman y desean este otoño

El corte de bob sigue siendo el favorito de las mujeres que buscan elegancia, versatilidad y ese efecto rejuvenecedor inmediato. Este otoño, el clásico estilo se reinventa en siete versiones irresistibles que se adaptan a distintos tipos de rostro, texturas y edades, pero sobre todo, conquistan a las mujeres de 40 que desean un cambio fresco sin perder sofisticación. Desde el micro bob hasta el boho midi, estos son los cortes de pelo que dominan los salones esta temporada.

Corte micro bob

Corto, recto y perfectamente definido, el micro bob se ha convertido en el favorito de quienes aman los looks limpios y modernos. Este corte, que se lleva justo a la altura del mentón, realza las facciones y da un aire elegante y juvenil. Ideal para melenas de pelo fino o lacio, aportando movimiento sin necesidad de recurrir a las capas.

Corte bob francés con fleco

Inspirado en el encanto de la tendencia “effortless” o desenfadada, el bob francés regresa con flequillo ligero y textura natural. Es el corte ideal para quienes buscan un look clásico con un toque romántico. Favorece especialmente a los rostros alargados o con pómulos.

Marcados, este corte se lleva mejor con ondas sueltas y peinados desenfadados; la muestra perfecta de este estilo es el nuevo look de Pamela Anderson.

Corte baby bob

Este estilo une el corte bob corto con un tinte cobrizo caramelo claro, logrando una combinación cálida que ilumina el rostro al instante. El baby bob es ideal para el otoño, ya que aporta ese toque de frescura y vitalidad que contrasta con los tonos fríos de la temporada.

Emma Stone apostó por este estilo. Getty Images

Corte bob boho

El bob boho es perfecto para quienes prefieren un look relajado. Se caracteriza por su textura ligera y puntas desiguales que dan la ilusión de volumen y naturalidad. Va increíble en melenas onduladas o con un toque despeinado, ideal para las que buscan un estilo juvenil pero sin perder elegancia.

Corte bixie

Extremadamente corto y con un flequillo inspirado en los años 20, el bixie es la opción más audaz y rejuvenecedora. Este corte, que combina la estructura del bob con la ligereza del pixie, enmarca el rostro y destaca los rasgos, además de ser fácil de mantener y estilizar.

Corte boho midi

El boho midi ofrece la longitud perfecta entre lo corto y lo largo. Gracias a sus capas suaves y movimiento natural, da cuerpo al pelo sin esfuerzo, convirtiéndolo en la opción ideal para aquellas que desean un cambio sin cortar demasiado.

Corte bob lateral

El corte bob se distingue por su flequillo de lado, que aporta un aire moderno y femenino. Este estilo estiliza el rostro y suaviza los rasgos, haciéndolo una opción versátil para todas las edades. Perfecto para combatir con ondas ligeras o un alaciado elegante.

El corte bob demuestra una vez más por qué es el estilo más amado por mujeres de todas las edades, pues es un corte versátil, elegante y fácil de adaptar. Este otoño, cualquiera de estos cortes de pelo te ayudarán a renovar tu look, iluminar tu rostro y proyectar una imagen moderna.