5 tendencias de cortes de pelo corto que afinan facciones y todas queremos llevar en otoño

El cambio de estación siempre nos está invitando a renovar nuestra melena, y esta temporada los cortes de pelo corto son los protagonistas absolutos. Desde versiones elegantes con aire parisino hasta estilos más relajados y modernos, los nuevos cortes prometen afinar las facciones, estilizar el cuello y rejuvenecer la imagen con un simple movimiento en las tijeras de tu estilista.

Si estás pensando en realizarte un cambio de look estos días de otoño, toma nota de las tendencias de cortes de pelo que combinan elegancia, frescura y mucha personalidad.

Riviera bob

Inspirado en el encanto de la Costa Azul de Francia, el corte riviera bob se distingue por su caída pulida, ligeramente más larga al frente y con movimiento natural.

Este corte enmarca el rostro de forma suave, aportando un efecto “lifting” visual sin necesidad de recurrir a tantos retoques. Además, su longitud media permite peinarlo con ondas sueltas o apostar por él en su versión completamente lisa; todo dependerá del estilo que quieras proyectar. Este corte es ideal para aquellas mujeres que cuentan con rostro redondo o cuadrado, pues su estructura ayuda a estilizar el contorno y realzar las facciones.

Corte pixie

El pixie en su versión soft es la evolución más delicada del clásico pixie. Lleva capas suaves y volumen controlado en la parte superior, lo que alarga visualmente el rostro y afina las mejillas. Este es un corte que resalta las facciones y deja al descubierto la nuca, aportando un aire juvenil, desenfadado y muy favorecedor. Puedes peinarlo con un poco de ondas para lograr un estilo “messy” o llevarlo de forma pulida.

Italian crop

Este corte de pelo se ha convertido en uno de los favoritos de las pasarelas por su estilo elegante y contemporáneo. Este corte apuesta por ser ligeramente más largo que el pixie, lleva las puntas texturizadas y flequillo que normalmente cae de lado, con el cual se logra enmarcar la mirada y suavizar la mandíbula. Este corte es ideal para quienes buscan un cambio notorio, pero sin comprometer la versatilidad, pues es perfecto para llevarlo con casi cualquier tipo de pelo.

Corte shag

Para las amantes del look “effortless”, el corte shag es la opción ideal. Su juego de capas cortas y textura despeinada da movimiento y volumen, creando un efecto afinador al alargar visualmente el rostro. Además, su estilo casual es perfecto para lucir durante esta época del año, pues es un estilo que se adapta a la perfección con labios marrones, suéteres y cárdigan, y toda la estética otoñal.

London carré

Esta es la versión más moderna del clásico bob francés. Se caracteriza por llevar una línea recta, pero, contrario a su corte de inspiración que apuesta por las puntas pulidas y una longitud que alcanza la mandíbula, el carré busca lucir unas puntas con volumen y movimiento que permitan enmarcar de forma perfecta el rostro. Este corte ayuda a definir el mentón equilibrando las proporciones del rostro, especialmente si se combina con un flequillo recto.

Este otoño, los cortes de pelo cortos regresan con propuestas que realzan la belleza natural sin complicaciones. Ya sea que te decantes por el corte riviera, un estilo carré o lo tuyo sean los clásicos como el pixie, en estas tendencias de cortes de pelo encontrarás un mismo objetivo: resaltar tus rasgos con elegancia y sofisticación.