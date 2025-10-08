Portal 10/10: ¿cómo afecta a cada signo del zodiaco y cómo aprovechar su energía de transformación?

Este 10 de octubre se abre el portal energético 10/10, y de acuerdo con la numerología, es el día ideal para renovar y transformar tu vida a través de la manifestación consciente, dejando atrás todo lo que ya no te hace crecer.

La astrología también te invita a cerrar ciclos para que liberes energía y dejes espacio para nuevos proyectos y metas que te permitan crecer.

¿Qué significa el portal 10/10?

La numerología determina que el número 10 simboliza el inicio y el fin, es decir, actúa como un recordatorio de que para recibir, primero hay que soltar aquello que nos quita espacio, pero también nos recuerda que para poder manifestar, debemos ponernos en acción.

El 1 representa los inicios, el liderazgo y la acción, mientras que el 0 potencia la energía de expansión y la claridad necesaria para tomar decisiones más conscientes y estratégicas para un nuevo comienzo.

Portal 10/10: cómo te afecta según tu signo zodiacal

Esta energía del portal 10/10 viene a transformarte por completo, y así es cómo te afecta y cómo puedes aprovecharla mejor.

Aries

La energía del portal te invita a iniciar nuevos proyectos o a hacer esos cambios personales que habías estado postergando, te dará el impulso que necesitas para conseguir el éxito.

Tauro

Debes de hacer introspección y reflexionar sobre lo que te lleva a generar un fuerte apego a las cosas materiales, es importante que entiendas que todo aquello que sueltes, será reemplazado por mejores oportunidades, pierde el miedo.

Géminis

Este portal despierta tu lado más creativo y facilita la comunicación, lo puedes aprovechar haciendo nuevos contactos o iniciar nuevos estudios. También te invita a resolver conflictos personales

Cáncer

Este portal te invita a sanar viejas heridas del pasado que te están impidiendo hacer nuevas conexiones, deberás darle prioridad a tu amor propio para manifestar los deseos de tu corazón.

Leo

No te puedes esconder más, el portal activará tu brillo interior para reconocer tu valor y liderar desde tu autenticidad, y no desde la necesidad de aprobaciones externas que no significan nada.

Virgo

Así como ordenas en el exterior, es momento de que pongas en orden tu interior, desde tus emociones hasta tus sentimientos, esto te permitirá crear mejores hábitos y rutinas más eficientes.

Libra

Renacerás desde el equilibrio, lo que te permitirá atraer relaciones románticas más auténticas, así como tomar mejores decisiones en tu día a día para darle equilibrio a tu vida.

Escorpión

Libera las emociones que has estado reprimiendo desde hace mucho y deja salir tu lado más auténtico y atrevido, prepárate para un nuevo ciclo.

Sagitario

Se vienen cambios importantes en tu vida profesional, será un momento donde conectarás con tu propósito de vida y visualizar nuevas metas a largo plazo.

Capricornio

Es momento de soltar el control y confiar más en el proceso, esto traerá cambios inesperados a tu vida, que te llevarán a una versión más auténtica de ti misma.

Acuario

Nuevas ideas, proyectos o alianzas pueden surgir si te atreves a salir de la zona de confort, no puede llegar lo nuevo sin soltar lo viejo.

Piscis

Un día ideal para meditar y reconectar con tu intuición. El portal te guía a transformar tus miedos en fe y abrirte a nuevas manifestaciones espirituales.

