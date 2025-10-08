Jennifer Lopez se pone emotiva con la partida de sus gemelos a la universidad: “¡Ay! Me voy a quedar sola”

Jennifer Lopez se encuentra en la gira de promoción de su nueva película ‘Kiss of the Spider Woman’, donde no solo ha conquistado con sus impresionantes looks, también por el reencuentro con su ex esposo, Ben Affleck, quien ha participado como productor ejecutivo del film que promete ser un éxito.

Sin embargo, la actriz y cantante está por vivir un cambio sorprendente en su vida, en medio del éxito profesional se prepara para despedirse de sus hijos, pues finalmente se preparan para dejar el hogar y comenzar su etapa universitaria.

Jennife Lopez se pone emotiva con la partida de sus hijos a la universidad

Durante su visita al programa de televisión, ‘Live With Kelly and Mark’, el pasado lunes 6 de octubre, Jennifer se puso muy emotiva al hablar de los planes universitarios de sus hijos, Emme y Max de 17 años.

“¡Oye, los gemelos! ¡Tienen 17 años! ¿Puedes creerlo?”, preguntó Mark.

Fue cuando Jennifer de 56 años, confesó que se encuentran en la etapa donde están visitando universidades.

“Quiero decir, es una locura. Hoy estamos visitando universidades, entre hacer esto (prensa) y el estreno, hoy visitamos una universidad. Está ocurriendo, se van, se están yendo y es una locura”.

Jennifer explicó que siente una mezcla de emociones, por una parte está emocionada por la nueva etapa que vivirán sus hijos, pero no puede evitar que se quedará sola con su partida.

“Estoy feliz porque siento que recuerdo lo emocionante que fue esa época de mi vida, como: ‘Ay, estoy descubriendo qué quiero hacer con mi vida’”, dijo Lopez. “Y es una aventura emocionante, quiero eso para ellos. Pero también pienso: ‘¡Ay! Me voy a quedar sola’”.

Sin embargo, fue la presentadora, Kelly Ripa, quien le dio ánimos, pues le aseguró que después de haber vivido la experiencia ella misma, supo encontrar los beneficios de tener el nido vacío.

“Pero también se trata siempre de crear un hogar al que quieran volver, ¿verdad? Ese fue mi objetivo desde que nacieron”, señaló Lopez. “Sea lo que sea esto, lo que creemos los tres juntos, será algo que siempre les haga sentir: ‘Cuando regreso a casa, se siente bien. Huele a hogar, sabe a hogar’. Todo eso. Y siempre me enfoqué en eso con ellos. Y siento que lo hemos logrado”.

¿Cuándo se irán a la universidad los hijos de Jennifer Lopez?

Hasta el momento no se ha revelado una fecha concreta, pero Jennifer compartió que se graduarán de preparatoria el próximo mes de junio de 2026, y que está feliz con el vínculo que han formado los 3.

“Siento que estamos muy unidos”, expresó. “Ahora somos un grupo de tres muy unidos. Muchas cosas han pasado con nosotros. Eso cambió las cosas y lo hizo realmente hermoso para nosotros”.

