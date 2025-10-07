¿J.Lo sigue enamorada de Ben Affleck? Esto dijo su lenguaje corporal en la premier de Kiss of the Spider Woman

El pasado 6 de octubre, Jennifer Lopez y Ben Affleck sorprendieron al encontrarse de forma inesperada en la alfombra roja de la película musical ‘Kiss of the Spider Woman’ que está protagonizada por Lopez y producida por Affleck.

Sin embargo, un detalle del que no se ha dejado de hablar, es la cercanía y complicidad que mostró la ex pareja a su paso por la alfombra roja, y muchos han comenzado a especular si se trata de un amor que aún sigue vivo, o simple estrategia comercial para su proyecto en conjunto.

¿Jennifer Lopez sigue enamorada de Ben Affleck?

Para la gran ocasión, Jennifer vistió un impresionante vestido floral verde de Harris Reed, con hombros descubiertos y una estructura en forma de araña que se extendía desde su cintura, pero pasó a segundo plano por su complicidad con su ex esposo, quien lució elegante con traje azul y camisa blanca.

Además de mostrarse cómplices en la alfombra roja, la pareja no dejó de elogiar su respectivo trabajo en la cinta.

Mientras que Affleck no dejaba de decir: “Esta película es exquisita. Jennifer, eres increíble”.

Por otra parte, Jennifer mostró su agradecimiento a Ben por su apoyo incondicional en la cinta:

“Gracias, Ben. Esta película no se habría hecho sin él y sin Artist Equity”, dijo con una amplia sonrisa mirándole a él. También recordó el momento en que leyó el guión: “Estaba en la cama y me quedé impresionada. Pensé: ¿esto está sucediendo ahora mismo? Puedo cantar, bailar y actuar. Puedo ser una estrella de cine de la vieja escuela de Hollywood”.

La actriz también confesó que fue Ben quien le ayudó a conseguir este papel, que algunos aseguran, podría ayudarle a conseguir su nominación al Óscar.

“Le dije que este era el papel para el que había nacido y que quería hacerlo, y él dijo: ‘De acuerdo’. Y me ayudó a hacerlo realidad”.

Jennifer Lopez y Ben Affleck en la premier de Kiss of the Spider Woman Slaven Vlasic/Getty Images

¿Es amor o estrategia de marketing el reencuentro de Jennifer Lopez y Ben Affleck?

Durante una participación en Today con Craig Malvin, Jennifer admitió que si no fuera por Ben, el proyecto nunca se hubiera hecho realidad.

“Si no fuera por Ben, la película no se habría hecho. Y siempre le daré ese crédito”.

La actriz y cantante confesó que fue durante el rodaje que solicitó el divorcio, y admitió que fue precisamente su trabajo en el proyecto, lo que le ayudó a superar el fin de su matrimonio con el actor de Batman.

“Es gracioso, la película trata sobre el escapismo. Trata sobre cómo las películas y el arte nos salvan en los momentos más difíciles de nuestras vidas”, continuó. “Hacer este proyecto fue un sueño hecho realidad para mí; realmente me ayudó a superar un momento difícil también en mi vida personal”.

Según los expertos, más allá del amor romántico, Jennifer y Ben han alcanzado una etapa de madurez en la que, aunque su relación de pareja no haya funcionado, mantienen una profunda admiración y un cariño mutuo que les permite conservar una conexión basada en el respeto y la amistad.

