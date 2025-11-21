Miss Universo 2025: Así brilló Fátima Bosch como ganadora del certamen de belleza

Fátima Bosch, originaria de Tabasco, llegó a la gran final de Miss Universo 2025, evento celebrado este 20 de noviembre en el Impact Challenger Hall de Tailandia, con una mezcla de técnica en pasarela, propuestas de moda claras y el apoyo sólido de todo el público mexicano. En los días previos destacó en las preliminares con su traje nacional y su desfile de gala, y además, destacó como una de las favoritas para ganar el certamen. Así fue la jornada de la representante que con su sola presencia llenó de orgullo a todo el país.

¿Cómo llegó Fátima Bosch a la final?

Fátima se coronó Miss Universe México 2025 en septiembre, y desde entonces la preparación incluyó diversos rubros como el trabajo en oratoria, acondicionamiento físico y selección de looks que resaltaron su identidad cultural y profesional (pues es diseñadora de moda, una ventaja que la ayuda a elegir piezas de forma clave e intencionada para posicionarse como una de las contrincantes fuertes). Durante las semanas del certamen en Tailandia, su participación en el desfile preliminar y en la pasarela de traje de noche fue destacada por la prensa internacional, lo que la colocó en el radar del jurado y la audiencia, así como en una de las favoritas para llevarse la corona.

Su look en la pasarela: ¿Por qué su atuendo fue un éxito indiscutible?

Durante la preliminar, Fátima impactó con un traje nacional inspirado en motivos de la cultura mesoamericana; de acuerdo con reportes de expertos, su inspiración nació de Xochiquetzal, diosa de la mitología mexica, representante de la belleza juvenil y el arte.

Este modelo estuvo a cargo de Fernando Ortíz, quien dedicó al rededor de 7 meses para la creación de esta pieza, la cual incluye bordados, plumas y aplicaciones de pedrería realizadas a mano

Otro de los diseñadores que trabajaron de la mano con la reina de belleza, fue Trino Orozco, encargado del diseño del vestido amarillo que la modelo lució en la gala preliminar, un homenaje a México que simbolizó “el oro mexicano”, es decir, el maíz. Su marca se ubica en Jalisco y se especializa en alta costura.

Mientras que en la gala optó por un diseño con siluetas que combinaron modernidad y tradición, su elección de diseñadores y accesorios reforzó su perfil como candidata que entiende imagen y mensaje, algo sumamente valioso a considerar para el veredicto final del certamen. Estos elementos, sumados a una pasarela segura, fueron señalados como claves para que fuera una de las preferidas.

El momento que paralizó el certamen: la polémica y su respuesta

Desafortunadamente, el paso de Fátima por el certamen vivió también un momento oscuro. Días previos a la final, la modelo y diseñadora tuvo un incidente con un alto directivo del equipo organizador en Tailandia, el cual derivó en críticas públicas severas hacia Nawat Itsaragrisi, y el apoyo total de otras concursantes. Este episodio puso el foco en el trato a las participantes y elevó el perfil mediático de Fátima, quien dejó claro su compromiso con el rol que estaba cumpliendo, así como el respeto hacia el país anfitrión, pero, más importante, con su misma figura y dignidad.

Fátima Bosch ganó la final de Miss Universo 2025 con preparación, estrategia de imagen y una historia que la hizo visible más allá de la pasarela. Su paso por el certamen dejó tres grandes certezas: el dominio sobre la pasarela, su belleza indiscutible y el respeto, aquel que merecen las cosas que amamos hacer, pero también el que debemos mostrar sin importar qué hacia nosotras mismas.¡Felicidades, Fátima por ser la ganadora!