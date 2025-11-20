¿Se avergüenza de la película? Esta sería la postura de Colleen Hoover luego del drama entre Blake Lively y Justin Baldoni

Colleen Hoover, una de las autoras más influyentes del panorama literario actual, finalmente ha revelado cómo la batalla legal entre Blake Levy y Justin Baldoni ha cambiado drásticamente su percepción de “It Ends With Us”, la novela que marcó un antes y un después en su carrera.

La escritora confesó sentirse “avergonzada” de estar asociada a la película debido al drama público que envuelve a sus protagonistas (y que ha terminado eclipsando la historia original). Especialmente porque la historia está inspirada en experiencias profundamente personales relacionadas con la violencia doméstica.

La novela que se volvió fenómeno… y luego un dolor de cabeza

“It Ends With Us”, publicada en 2016, fue el libro que consolidó a Colleen como la reina del romance contemporáneo. Su éxito explotó nuevamente gracias a TikTok, convirtiéndola, de nuevo, en best seller global y motivando la publicación de una secuela en 2022.

La historia, inspirada en la vida de su madre, siempre ha tenido para Hoover un significado íntimo y delicado, lo que hizo que la adaptación al cine fuera un sueño cumplido, al menos inicialmente. Pero el panorama cambió radicalmente después del estreno de la cinta en 2024.

La demanda que cambió todo

En diciembre del 2024, Blake Lively, protagonista de la historia, presentó una demanda contra Justin Baldoni (coestrella y director de la cinta), por acoso sexual y represalias, acusaciones que el actor negó rotundamente. El caso, que llegará a juicio en marzo del 2026, desató un escándalo mediático internacional que envolvió a todos los involucrados, incluida la escritora, Colleen.

En una reciente entrevista con “Elle”, la escritora confesó sentirse profundamente afectada por el drama, al grado de que ya no se siente cómoda recomendando su propio libro: “Casi me da vergüenza decir que lo escribí”, confesó a la publicación.

Agregó incluso que cuando la gente le pregunta a qué se dedica, evita mencionar el título de la obra, una reacción sorprendente considerando el éxito que la novela tuvo por casi una década.

La autora también reveló que la polémica ha afectado emocionalmente a su madre, cuya historia inspiró la novela. Según Colleen, el conflicto mediático les ha provocado “estrés postraumático”, describiendo incluso que su madre ha sufrido más por las consecuencias de la película que por lo vivido con su padre.

¿Se arrepiente de haberlo escrito?

Aunque Hoover asegura que sigue sintiéndose orgullosa del libro a nivel personal, también reconoce que, “al menos públicamente”, la historia ya no es sinónimo de orgullo.

La autora, conocida por obras como “Verity”, “Regretting You” y “Reminders of Him”, textos que también han sido o serán adaptados a la pantalla grande, admite que todo este proceso ha sido emocionalmente desgastante, al grado de bromear con que después de esto “quizá necesite terapia”.

La escritora también mostró públicamente su apoyo a Blake Lively cuando la actriz presentó la demanda, describiéndola como “honesta, amable y comprensiva”, agradeciendo su profesionalismo durante todo el proceso.

El drama entre Blake Lively y Justin Baldoni no solo ha sacudido Hollywood, también ha dejado una huella profunda en Colleen Hoover, quien jamás imaginó que la adaptación de su novela más personal terminaría convirtiéndose en una fuente de angustia para ella y su familia. A pesar de toda la experiencia, la autora continúa avanzando y está por publicar una nueva novela, “Woman Down”, la cual estaría saliendo el próximo mes de enero.