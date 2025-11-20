Kate Middleton protagoniza conmovedor encuentro con famosa cantante inglesa diagnosticada con cáncer

La Royal Variety Performance de este año no solo marcó el regreso de Kate Middleton a la alfombra roja tras dos años de ausencia: también se convirtió en escenario de uno de los momentos más humanos y conmovedores que ha protagonizado durante su recuperación.

Allí, frente al público reunido en el Royal Albert Hall de Londres, la princesa compartió un abrazo sincero con Jessie J, la cantante inglesa que recientemente reveló su lucha contra el cáncer de mama.

Un gesto breve, pero cargado de empatía, que demostró cómo ambas han encontrado un punto de conexión en medio de experiencias personales marcadas por la enfermedad.

Un abrazo que habló más que las palabras

Durante el evento celebrado el pasado 19 de noviembre, Kate Middleton se acercó a Jessie J y la abrazó en un gesto espontáneo que rápidamente dio la vuelta al mundo. Más tarde, la cantante explicó que ese abrazo nació “de madre a madre”, reconociendo que ambas comparten el mismo camino: el de haber enfrentado un diagnóstico de cáncer bajo la mirada pública.

Jessie, de 37 años, confesó que quiso mostrarle su apoyo a la princesa entendiendo lo difícil que es sobrellevar un proceso tan íntimo cuando millones de personas observan. La intérprete reveló en junio de este año su diagnóstico de cáncer de mama, Y desde entonces ha mantenido una comunicación abierta sobre su tratamiento, incluyendo la mastectomía a la que se sometió y la operación posterior que actualmente tiene pospuesta.

El esperado regreso de Kate a un evento oficial

La aparición de Kate y William en la Royal Variety Performance fue especialmente significativa: representó su primera alfombra roja desde 2022. La princesa redujo su agenda pública mientras atravesaba su tratamiento contra el cáncer en 2024, y aunque ya completó la quimioterapia preventiva en septiembre del mismo año, sigue reincorporándose gradualmente a su agenda.

Para esta esperada reaparición, Kate deslumbró con un sofisticado vestido de terciopelo verde oscuro de Talbot Runhof, mientras que William optó por un esmoquin negro a juego también en terciopelo.

William y Kate llegando al Royal Variety Performance 2025 en el Royal Albert Hall. Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage

¿Cómo está la salud de la princesa?

La princesa de Gales tuvo otro gran logro esta semana al pronunciar su primer discurso público desde que compartió su diagnóstico en marzo de 2024. En él, agradeció el apoyo recibido y reconoció que los últimos dos años han sido particularmente retadores para su familia.

Kate explicó en aquel video que, tras una cirugía abdominal mayor en enero, se descubrió que había desarrollado cáncer, iniciando un proceso que enfrentó con valentía y discreción. Desde entonces, ha agradecido repetidamente a quienes la han acompañado, especialmente a William, describiendo el apoyo del público como un impulso fundamental en los momentos más duros.

El emotivo encuentro entre Kate Middleton y Jessie J dejó claro que, incluso en los espacios más glamurosos, la empatía sigue siendo protagonista. Ambas mujeres, desde mundos distintos, han encontrado en la vulnerabilidad compartida un lazo inesperado.

Para el mundo, esta aparición marcó el regreso de la princesa de Gales al ojo público, pero para muchos también representó el nuevo capítulo de Kate, donde sabemos, seguirá siendo una vencedora.