¿Cuál es el color de moda para Navidad este año? Lo 5 tonos conquistarán tu árbol navideño

Cada diciembre vemos un color, nos obsesionamos y de pronto queremos que todo nuestro árbol, nuestra sala y hasta nuestras pantuflas combinen con esa tendencia.

Noviembre 20, 2025 • 
Karen Luna
el árbol de navidad se pone a inicios de diciembre

¿Cuál es el color de moda para Navidad este año? Lo 5 tonos conquistarán tu árbol navideño

(Pixabay)

No sé si te pasa, pero cada año siento que mi árbol pide un cambio. Como si me dijera: “ok, dame algo nuevo, sorpréndeme tantito” y sí, este diciembre las tendencias están más lindas que nunca. Colores que se sienten cálidos, modernos o súper fotogénicos. Aquí te dejo los cinco tonos que están dominando la temporada, para que elijas el que más te haga sonreír cuando prendas las luces del árbol.

  • Rojo cereza: el clásico que se siente joven y con energía

El rojo cereza está por todos lados este año y, la verdad, tiene sentido. Es vibrante, alegre y se ve precioso en el árbol sin sentirse “demasiado tradicional”. Si te encanta lo clásico pero quieres que tu decoración tenga ese twist moderno, este rojo es perfecto.

  • Verde pino profundo: la opción elegante y acogedora

El verde pino regresa fuerte, pero en una versión más oscura y elegante. Es ese color que te hace sentir abrazada por el invierno, como si tu sala fuera un mini bosque. ¡Con luces cálidas y adornos metálicos se ve wow! Si eres de las que busca paz visual y una Navidad más sobria, este tono es tu alma gemela.

  • Dorado champagne: brillo suave que nunca falla

Si te gusta el brillo, pero no quieres un árbol que parezca bola disco (te entiendo perfectamente), el champagne es la opción más linda. Tiene un destello suave, elegante, muy de revista porque es ese tipo de dorado que hace que tu decoración se vea cara sin necesidad de gastar demás.

Ritual de abundancia con el árbol de Navidad

Ritual de abundancia con el árbol de Navidad

Getty Images

  • Azul noche: la tendencia cool del año

El azul noche llegó para quedarse. Tiene ese aire invernal profundo que hace que el árbol se vea diferente sin que tengas que arriesgar demasiado. Con plateado queda súper sofisticado, y con dorado toma un toque cálido precioso. Si quieres salirte del típico rojo-verde sin perder el espíritu, este es el color.

  • Rosa pastel: dulce, moderno y totalmente instagrammeable

El rosa pastel sigue conquistando Pinterest porque es femenino, suave y muy fotogénico. Da una vibra dulce que ilumina cualquier rincón, además es ideal para los árboles blancos o con decoración champagne queda de ensueño.

Navidad árbol de Navidad
Karen Luna
Karen Luna
