Final de Miss Universo 2025: Conoce a las 5 favoritas para ganar el concurso

La gran final de Miss Universo 2025 está a unas horas de comenzar. El esperado evento, celebrado este 20 de noviembre en el Impact Arena de Bangkok, revelará a la reina que sustituya a Victoria Kjaer, de Dinamarca, la actual reina. Tras días de desfiles, entrevistas y ensayos, varias candidatas han emergido como las más fuertes por su carisma, presencia mediática y recorrido dentro del certamen. Estas son las cinco reinas que se perfilan como las favoritas para llevarse la corona.

Ahtisa Manalo, Miss Filipinas

Filipinas nunca pasa desapercibido en Miss Universo, y Ahtisa Manalo es la clara contendiente que no hará excepción a esta regla. La representante de Filipinas tiene experiencia en concursos de belleza, una gran presencia mediática y un apoyo popular muy importante. Su preparación, oratoria y perfil competitivo la hacen una de las principales apuestas para llevarse la corona.

Veena Praveenar Singh, Miss Tailandia

A los ojos de algunos, la candidata local tiene la ventaja estratégica por competir en su propio país; sin embargo, está claro que esto no es lo único que le daría la victoria. Su elegancia, dominio del escenario y presencia durante los actos oficiales la posicionan como uno de los nombres más potentes para la corona.

Nadia Mejía, Miss Ecuador

Representando a Ecuador, la modelo estadounidense de origen ecuatoriano ha sido valorada por su cercanía con el público, su simpatía y su habilidad para comunicarse. Los expertos la han descrito como una candidata con mucha personalidad, que no solo domina la pasarela, sino que también conecta con la audiencia, los medios y las cámaras.

Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil

Delegada de Costa de Marfil, la modelo de 27 años es considerada por los expertos como una de las candidatas más completas dentro del certamen. Su persona combina elegancia, carisma y presencia escénica. Su forma de conversar con la prensa Y su seguridad en el escenario la han convertido en una de las candidatas más destacadas de esta edición.

Fátima Bosch, Miss México

La representante de México es una de las máximas favoritas. Ha tenido mucha visibilidad en Tailandia, tanto por su seguridad al hablar como por sus mensajes de empoderamiento femenino. Su carácter firme y su discurso han resonado en los medios y el mundo, colocándola en el ojo público como una contendiente sólida.

Aunque la final de Miss Universo siempre trae sorpresas, estas cinco reinas de belleza son las que más suenan como posibles ganadoras de acuerdo a las predicciones actuales. Sin embargo, el desempeño de las etapas preliminares, el carisma y talento de cada una de las representantes, pone en juego la incertidumbre de lo que sea que suceda esta noche. ¿Para ti, quién será la que se lleve la corona?