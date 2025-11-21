Suscríbete
5 cortes de pelo que afinan la nariz y son la mejor opción para lucir espectacular esta Navidad

Estos cortes equilibran los rasgos, crean armonía facial y aportan un efecto visual más estilizado. Considera estas propuestas antes de ir al salón por un cambio de imagen en Estas fiestas decembrinas.

Noviembre 20, 2025 • 
Lily Carmona
Cuando buscamos un cambio de look para Navidad, muchas veces queremos algo más que un corte bonito: buscamos un estilo que nos favorezca, aporte frescura y armonice nuestros rasgos.

Para quienes desean afinar visualmente la nariz, existen cortes de pelo que ayudan a equilibrar las proporciones del rostro. La clave está en dirigir la atención hacia partes estratégicas, crear movimiento y enmarcar la mirada. Estas opciones cumplen perfectamente con ello, y son la alternativa para ayudarte a lucir impecable en estas celebraciones navideñas.

Corte lob con ondas

El long bob es uno de los cortes más favorecedores para estilizar las facciones. Su longitud, que cae a la altura de los hombros, permite que el volumen se distribuya lateralmente, equilibrando las proporciones del rostro y suavizando el centro de nuestra cara, generando un efecto óptico que ayuda a afinar la nariz.
Llevarlo con ondas sueltas multiplica este resultado, pues el movimiento dirige la mirada hacia los laterales y los pómulos.

Corte con capas largas

Las capas largas son ideales para quienes aman mantener la melena XL sin renunciar a un cambio. Las capas frontales, especialmente cuando se inician a la altura de los pómulos o la mandíbula, crean un marco natural alrededor del rostro que resta protagonismo a la zona central, provocando que nuestra nariz se vea más refinada, en apariencia.
Este corte también aporta fluidez, movimiento y un look sofisticado que funciona muy bien con cualquier tipo de peinado navideño.

Corte con flequillo cortina

Los curtain bangs son uno de los aliados más potentes para ayudar a afinar visualmente porque ayudan a “abrir” el rostro hacia ambos lados, suavizando la línea central de nuestra cara. Apostar por mechones laterales nos ayuda a generar un efecto de equilibrio y simetría.
Es el compañero perfecto para melenas cortas, medianas o largas, y es un estilo tan versátil que funciona con ondas suaves, recogidos, bajos o incluso con una textura completamente lisa.

Corte shag

El shag con capas desordenadas y textura ligera crea volumen en la parte superior y en las sienes, compensando visualmente la nariz, atrayendo la atención hacia el marco de nuestro rostro.
Este corte aporta mucha actitud, frescura y un toque juvenil sin comprometer la elegancia.
Este es uno de los cortes favoritos del invierno por su acabado “effortless”, el cual apuesta por agregar una apariencia de desenfado, pero llevándola con mucho glamour y elegancia.

Corte midi

Este corte es uno de los favoritos de muchas por su versatilidad y longitud. Es la opción perfecta para aquellas que no buscan un corte drástico, o para las que son fanáticas de la melena XL.
Puede utilizarse con una raya lateral, uno de los recursos más efectivos para lucir este corte, pues ayuda a crear simetría sobre el rostro desviando la atención de la nariz.
Es un corte que no requiere mucho mantenimiento y que queda increíble a cualquier edad que lo lleves.

No necesitas un cambio radical para lucir espectacular esta Navidad. Ya sea que optes por algo con capas o flequillo, cualquiera de estos cortes de pelo son perfectos para acompañarte durante esta temporada festiva, así como para dar unos retoques a tu rostro sin la necesidad de bisturí.

