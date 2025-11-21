De la reina Letizia a la princesa Leonor: Así fueron sus elegantes outfits en el homenaje del Toisón de Oro a la reina Sofía

Este 21 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Toisón de Oro, un acto que ha sido muy especial para la familia real, ya que la reina Sofía sería honrada con este importante reconocimiento a su entrega y trabajo en la monarquía.

Para la ocasión, la reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han apostado por looks que marcan tendencia y son ideales para esta temporada navideña, ¿quién fue la mejor vestida?

¿Cómo son los outfits de la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en la entrega del Toisón de Oro?

Mientras la reina Letizia y la reina emérita Sofía apostaban por delicados tonos rosa empolvado y la infanta Sofía deslumbraba con un conjunto juvenil, la princesa Leonor, destacaba con uno de los colores estrella de la temporada, el burdeos.

El look de la reina Letizia en la entrega del Toisón de Oro

La reina Letizi ha recuperado uno de sus conjuntos más bonitos de Carolina Herrera, una falda lápiz y chaqueta bordada con mangas farola en color rosa empolvado, que ya había estrenado en 2024 durante una visita de Estado a Italia.

En esta ocasión lo combinó con unos slingback de Magrit y un bolso de la misma firma, creando un “total look” sobrio y elegante.

El look de la princesa Leonor en la entrega del Toisón de Oro

La princesa Leonor y futura reina de España, ha elegido un traje de pantalón de pernera ancha y una chaqueta de cuello smoking, lazada en cintura y hombreras estructuradas, confeccionado en crepé, de la firma española Bleis Madrid.

Lo ha combinado con un top negro y ha estrenado unos zapatos de estilo Mary Jane, muy similares a los que tiene su madre en el armario, pero se trata del modelo ‘Lolina’ de charol de Monpiel.

El look de la infanta Sofía en la entrega del Toisón de Oro

La infanta Sofía ha sido la más moderna y en tendencia, pues ha optado por un top asimétrico jaspeado de Vogana, el modelo ‘Orion’ en azul marino que ha combinado con un pantalón de la misma marca, ‘Gaby’, a juego. Terminaba este estilismo con su infalibles zapatos negros destalonados planos de Carolina Herrera.

