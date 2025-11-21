¿La favorita de Lupita Jones? Así reaccionó a la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo

El pasado 20 de noviembre se llevó a cabo la edición número 74 de Miss Universo, donde la mexicana Fátima Bosch se alzó con la corona, convirtiéndose en la nueva representante de la belleza mundial en el certamen más prestigioso.

La tabasqueña se convierte en la cuarta mexicana en conquistar la corona, uniéndose al legado de Andrea Meza, Ximena Navarrete, quien celebró públicamente su triunfo, Lupita Jones, la primera mexicana en conquistar la corona.

Lupita Jones celebra el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Poco minutos después de que Fátima fuera anunciada como la gran ganadora del Miss Universo 2025, Lupita Jones se pronunció en las redes sociales para felicitarla con un mensaje lleno de significado.

A través de una historia de Instagram, Lupita le escribió: “Felicidades México! Felicidades @fatimaboschfdz”.

El corto mensaje está lleno de significado, pues agregó cuatro emojis de una pequeña corona, que representan a cada una de las mexicanas que ha logrado llevar la corona a México.

Lupita Jones celebra el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 Instagram/@lupjones

¿Cuándo ganó Lupita Jones el Miss Universo?

Originaria de Mexicali, Baja California, María Guadalupe Jones Garay, mejor conocida como Lupita Jones, ganó Miss Universo en 1991, durante la final celebrada el 17 de mayo de 1991 en Las Vegas, convirtiéndose en la primera mexicana en obtener la corona.

Tras llevarse la primera corona del certamen de belleza a nuestro país, Lupita se convirtió en una de las mujeres más influyentes de México en el mundo de la belleza y el entretenimiento, dedicando su tiempo a formar a otras candidatas que aspiraban a la corona.

El triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Tras ganar la corona, Fátima no ha dejado de celebrar en su perfil de Instagram, el gran momento que ha marcado una de las noches más importantes y emotivas de su vida.

“Llevé este sueño en mi corazón durante años, y hoy, lo estoy viviendo”, escribió junto a un video que resume su paso por la competencia.

“Porque cada paso que das te lleva a algo más grande, y luchar por tus sueños mientras crees en ti mismo siempre valdrá la pena”, escribió en otra publicación donde se le ve feliz y emocionada, portando la gran corona.

Con 25 años de edad, Fátima le ha dado a México la cuarta corona del Miss Universo.