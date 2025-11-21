Kate Middleton y el príncipe William presentan su nuevo escudo de armas como príncipes de Gales

Con la muerte de la reina Isabel II y el ascenso al trono del rey Carlos III, Kate Middleton y el príncipe William fueron proclamados como princesa y príncipe de Gales; sin embargo, la pareja no había dado a conocer su nuevo escudo de armas.

Fue durante un evento que Kate y William finalmente compartieron el símbolo real que refleja su prestigioso estatus como príncipe de Gales y como futuros reyes del Reino Unido.

Kate Middleton y el príncipe William revelan su escudo de armas

El 19 de noviembre, el Príncipe y la Princesa de Gales disfrutaron de una elegante velada en el Royal Variety Performance en el Royal Albert Hall de Londres, y el folleto del evento reveló algo nuevo: los escudos de armas conyugales de la pareja dentro del escudo de armas del Príncipe de Gales.

El emblema heráldico apareció en una dedicatoria de la Royal Variety Charity al príncipe Guillermo y la princesa Kate, donde les daban la bienvenida y agradecían su asistencia, al evento que la familia real ha apoyado por más de 100 años.

William y Kate recibieron por primera vez su escudo de armas conyugal, que los representa en términos heráldicos como pareja casada, en 2013, y la última versión refleja su estatus real actual.

¿Cómo es el escudo de armas conyugal de Kate Middleton y el príncipe William?

Se trata de una actualización del escudo de armas conyugal que se presentó en septiembre de 2013, dos años después de su boda en abril de 2011.

Ese escudo de armas, diseñado por el Colegio de Armas de Londres y aprobado por la Reina, unió los escudos separados de William y Kate en un solo diseño como marido y mujer.

El emblema real muestra la insignia de William a la izquierda y la de Kate a la derecha, flanqueadas por los Defensores del León y el Unicornio Reales, y los nuevos elementos hacen referencia a la posición de William como Príncipe de Gales.

El escudo de armas conyugal que se muestra en el folleto presenta las plumas del Príncipe de Gales, un símbolo asociado con el cargo desde el siglo XIV, una corona del Príncipe y los Pares y el lema oficial del Príncipe de Gales, Ich Dien, que en alemán significa “Yo sirvo”. El emblema ornamental está coronado por otro león con corona, rodeado de plumas.

Escudo de armas de Kate y William publicado en el 2013 Getty Images

¿Qué significa el título de príncipe de Gales?

El rey Carlos nombró al príncipe William príncipe de Gales en su primer discurso como soberano tras su ascenso al trono tras la muerte de su madre, la reina Isabel , en septiembre de 2022.

El título de Príncipe de Gales ha sido el título tradicional para el heredero masculino al trono desde alrededor de 1301, y la esposa de William, Kate, se convirtió en Princesa de Gales en el mismo proceso, adoptando el título por el que su difunta suegra, la Princesa Diana, era conocida popularmente durante su matrimonio con Carlos.