La infanta Sofía lleva las uñas navideñas más elegantes de este invierno 2025

Este 21 de noviembre, se ha llevado a cabo la ceremonia de la entrega del Toisón de Oro a la reina consorte Sofía , donde la infanta Sofía ha cautivado por su manicure, pues fiel al protocolo, ha llevado las clean nails, una tendencia que se caracteriza por su acabado pulido y extremadamente natural.

Al igual que su madre, la reina Letizia, la hermana menor de la princesa Leonor apuesta por un manicure práctico, pero hermoso, que le permita lucir con cualquier look, y que además se pueda apreciar la belleza de sus manos.

¿Cómo son las clean nails que la infanta Sofía ha puesto en tendencia para esta Navidad?

Las clean nails se caracterizan por un aspecto casi desnudo, es decir, uñas cortas o de largo medio, limadas en forma cuadrada suave u ovalada, con cutículas perfectamente hidratadas y un acabado translúcido que deja ver la uña real, pero mejorada.

Con esta tendencia, la infanta Sofía no busca impresionar con diseños, colores vibrantes o aplicaciones, sino transmitir limpieza, frescura y una estética saludable, donde menos es más, para lucir realmente elegante.

¿Cómo son las clean nails que la infanta Sofía ha puesto en tendencia para esta Navidad? Getty Images

Ideas de clean nails para Navidad

Si quieres un manicure tan elegante como el de la infanta Sofía, los especialistas coinciden en que la paleta de tonos a elegir, está dentro de los tonos transparentes, nude lechoso y rosados suaves.

El objetivo de estas uñas, es crear un efecto de “uñas recién hechas”, donde además del brillo sutil, es importante mantener las uñas exfoliadas, sin cutícula y aplicar tratamientos hidratantes.

Estos son algunos diseños recomendados de clean nails:

Clean nails clásico

Se trata de las uñas con un toque de esmalte transparente para darle brillo a la uña, pero sin color, para que luzca natural, pero cuidadas y elegantes.

Clean nails perlado

Si prefieres un brillo sutil, puedes agregar el efecto glossy para conseguir que las uñas brillen de manera natural.

Clean nails con perlas

Para un diseño más creativo, puedes llevar una base de blanco lechoso y agregar pequelas perlas, colocadas estratégicamente, para conseguir un look limpio pero llamativo.

Clean nails minimalistas

Otras hermosa opción, es llevar las uñas en una base de rosa empolvado, agregando algunos detalles en color dorado para darle ese acabado minimalista.

Milky white

El blanco lechoso es otro de los tonos que se pueden llevar en esta tendencia de clean nails, porque se ve limpio y sofisticado.

Las clean nails se consolidan como el nuevo lujo silencioso, pues se trata de un manicure discreto, cuidado y atemporal.

