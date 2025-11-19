Kate Middleton luce el tinte de pelo que más rejuvenece y que conquistará Navidad 2025

Kate Middleton dejó atrás su característica melena castaña, para apostar por un tono mucho más claro y luminoso que no solo le favorece a ella, pues es una excelente opción para quienes buscan un cambio de look sutil, elegante y con efecto rejuvenecedor.

Se trata de un tono rubio miel, también conocido como “honey bronde”, que se caracteriza por sus matices dorados que elimina la melena, mientras aportan luz al rostro para suavizar y estilizar las facciones del rostro.

¿Cómo es el color de pelo de Kate Middleton?

La princesa de Gales ha iluminado su melena ondulada con una base en color avellana y reflejos dorados con matices beige degradados para conseguir ese look natural que tanto ha conquistado.

Generalmente se combina con un corte de pelo en capas suaves que ayudan a intensificar su efecto rejuvenecedor, pues estilizan el rostro y resaltan de manera natural las facciones, creando una imagen fresca, moderna y rejuvenecida.

Los especialistas coinciden en que, para conseguir el tinte de Kate, es necesario aclarar la base del pelo con un tono rubio avellana, y mediante la técnica de balayage, agregar los tonos beige y dorados que iluminan la melena.

Para algunos, es importante aclarar sobre todo de medios a puntas y el contorno, para resaltar y suavizar las facciones y crear el efecto antiedad que tanto estamos buscando.

Kate Middleton peinó su larga melena con ondas que la rejuveneció al instante Getty Images

3 balayage en tonos rubios con efecto antiedad

Si estás buscando un look parecido al de Kate Middleton para lucir impactante esta Navidad o simplemente renovar tu imagen para verte y sentirte diferente al iniciar el Año Nuevo, estas opciones de rubio te pueden ayudar a iluminar tu melena de forma natural, sobre todo si eliges una técnica de coloración como el balayage.

Balayage miel

Sus tonos dorados iluminan sin esfuerzo cualquier melena, esta técnica luce fantástica en bases castañas claras o rubias y favorece a todos los tonos de piel, creando un look moderno y rejuvenecedor.

Balayage beige

Si buscas un cambio más natural y sutil, pero igual de impactante, puedes recurrir a los tonos beige, sus matices cálidos y matices cremosos, ayudan a iluminar y rejuvenecer la melena de manera natural.

Balayage avellana

Este es probablemente el tono más oscuro de los tres rubios; sin embargo, sus matices cálidos permiten crear un hermoso efecto iluminador que rejuvenece tu imagen al instante y es de bajo mantenimiento.

La clave a la hora de elegir el tono más favorecedor para ti, es consultar a un especialista que te ayude a identificar los mejores matices para crear un look igual de hermoso al de Kate Middleton.

