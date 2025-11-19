Suscríbete
3 prácticas que NO debes hacer en Navidad porque atraen la mala suerte

La Navidad está llena de costumbres y simbolismos pensados para llamar la fortuna y la prosperidad, pero algunas acciones podrían convertirse en un desacierto que afecte tu energía.

Noviembre 19, 2025 • 
Melisa Velázquez
Cosas que NO debes hacer en Navidad porque traen mala suerte

Cosas que NO debes hacer en Navidad porque traen mala suerte

Getty Images

La temporada navideña es la época del año ideal para realizar rituales que nos permitan atraer abundancia y prosperidad a nuestra vida, decoramos nuestro hogar con la intención de limpiar y purificar la energía, y así poder comenzar un Año Nuevo lleno de fe y esperanza.

Sin embargo, podrías estar repitiendo ciertos hábitos que, según diversas creencias y tradiciones, pueden frenar tu energía y anular tus intentos de manifestar cosas positivas, atrayendo incluso la mala suerte en su lugar.

Cosas que NO debes hacer en Navidad porque traen mala suerte

A continuación, te contamos cuáles son esas acciones que es mejor evitar para mantener un ambiente lleno de buena vibra en Navidad, e incluso en Año Nuevo.

Usar desechables en la cena Navideña

Lo que menos queremos es tener que lavar demasiados platos después de la cena navideña, pero usar desechables en esta fecha de esperanza y unidad, podría ser una pésima idea.

De acuerdo con algunos especialistas en Feng Shui, utilizar utensilios que pronto serán desechados a la basura, podrían crear inestabilidad financiera e incluso pérdidas económicas.

Es mucho mejor que utilices tus mejores cubiertos y vajilla, aunque sean sencillas, pues es un símbolo de respeto y honra a la prosperidad en tu hogar.

Cosas que NO debes hacer en Navidad porque traen mala suerte

Cosas que NO debes hacer en Navidad porque traen mala suerte

Dimensions/Getty Images

Sentarte a la mesa a cenar en pijama

En ocasiones, la cena familiar no se celebra en restaurantes o en la casa de familiares, es posible que te reunas sólo con tu familia, y es muy fácil caer en la tentación de ponerse la pijama para estar más cómoda; sin embargo, podría ser un fatal error.

Usar la pijama durante la cena podría estar enviando la señal de que no te importa estar en sintonía con la energía navideña, experimentando falta de oportunidades en el futuro. Vestir elegante o presentable, es una señal de respeto al Universo y una forma de dar gracias.

Cosas que NO debes hacer en Navidad porque traen mala suerte

Cosas que NO debes hacer en Navidad porque traen mala suerte

Natalia Lebedinskaia/Getty Images

Brindar con agua

Si no te gustan o no puedes beber bebidas como el vino o la sidra, evita a toda costa brindar con agua, ya que en estas fechas, este líquido está relacionado con la escasez y tristeza.

Recurre a otras opciones como el refresco o el jugo, incluso bebidas calientes como el ponche, ya que brindar con bebidas especiales, es una forma de gratitud y esperanza por lo nuevo que está por llegar.

Cosas que NO debes hacer en Navidad porque traen mala suerte

Cosas que NO debes hacer en Navidad porque traen mala suerte

franckreporter/Getty Images

Estas creencias forman parte del folclore y la tradición popular, pero para muchos representan una guía para mantener la energía del hogar en equilibrio.

Navidad
Melisa Velázquez
