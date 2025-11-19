Suscríbete
Belleza

¡Idéntica a Audrey Hepburn! Ariana Grande recrea corte de pelo con flequillo

Hay looks que te hacen suspirar en cuanto los ves, y eso justo pasó cuando Ariana Grande apareció con un flequillo que nos hizo pensar automáticamente en Audrey Hepburn. Fue como ver un puente entre dos épocas.

Noviembre 18, 2025 • 
Karen Luna
ariana grande

GETTY IMAGES

Ariana siempre ha tenido ese encanto dulce que la hace ver adorable sin esfuerzo, pero este nuevo corte… wow. Su flequillo ligero, rectito pero suave, cae justo sobre las cejas de una forma que te hace pensar en esas fotos clásicas de Audrey Hepburn, donde todo se veía delicado, limpio y muy femenino.

Lo bonito de todo esto es que Ariana no está intentando copiar a nadie, más bien, toma ese detalle tan icónico del estilo Hepburn y lo adapta a su energía coqueta, moderna y con ese toque retro que ya es parte de su identidad. Es como si hubiera encontrado un punto perfecto entre nostalgia y actualidad.

Por qué este flequillo estilo Hepburn está robando miradas en 2025

Lo mejor de este look es que no es uno de esos cortes imposibles de mantener. Al contrario, es de esos flequillos que se ven chic sin que tengas que estar peinándolo cada cinco minutos. Además:

  • Enmarca la mirada de una forma súper delicada.
  • Aporta un aire clásico que nunca pasa de moda.
  • Hace que cualquier outfit se vea más pulido.
  • Y sí, también rejuvenece un montón.

Este tipo de fleco funciona perfecto en invierno, cuando usamos cuello alto, maquillaje suave y peinados más recogidos. Se vuelve el protagonista sin necesidad de exagerar.

"Wicked: For Good" The New York Premiere

Getty Images

Cómo llevar un flequillo estilo Audrey sin perder tu esencia

Si ya estás tentada —porque honestamente, ¿cómo no?— aquí van tips para que te quede igual de lindo:

  • Pide un flequillo recto, delgadito, que caiga ligero. Nada de esa versión pesada que tapa toda la frente.
  • Deja que tenga una curvita sutil hacia dentro; eso le da el toque vintage sin verse rígido.
  • Peinados recomendados: media coleta, chongo relajado o cabello suelto con ondas suaves.
  • Y para el maquillaje, piensa en algo simple: un delineado finito y labios en tonos suaves.
Portrait of Actress Audrey Hepburn

Cómo llevar un flequillo estilo Audrey sin perder tu esencia.

Getty Images

Lo importante es que se vea natural, no perfecto. Ese es el encanto del look.

Ariana Grande nos acaba de recordar que los clásicos nunca fallan y sí, verla con este flequillo tan Audrey Hepburn nos hizo querer correr al salón… aunque sea solo “para preguntar”.

Ariana Grande Audrey Hepburn corte de cabello
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
