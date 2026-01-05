Esta habría sido la razón detrás de que los regalos navideños de Kate Middleton cubrieran un “mal hábito” de la princesa

Detrás de la imagen impecable y serena que proyecta Kate Middleton en sus apariciones públicas, también existen pequeños detalles cotidianos que nos permiten ver su lado más humano y cercano al mundo real.

Uno de ellos ha salido recientemente a la luz y tiene que ver con los regalos navideños que recibió este año, los cuales, de acuerdo con testimonios de personas cercanas a la princesa, habrían cumplido con un objetivo muy específico: ayudarla a no perder su teléfono celular, una situación que, según cuentan, es muy recurrente en la princesa de Gales.

La princesa y su problema con la tecnología

Este pequeño secreto apareció durante una nueva publicación en “The Times”, donde se explora el lado más personal de la princesa. Giovanna Fletcher, quien entrevistó a Kate en 2020 para su podcast “Happy Mum, Happy Baby”, compartió una anécdota que rápidamente llamó la atención.

De acuerdo a lo relatado por Fletcher, la propia Kate le confesó que no es especialmente cuidadosa con su teléfono celular y que es muy frecuente que lo extravíe.

Giovanna compartió que ese detalle fue tan conocido entre sus círculos cercanos que durante una Navidad varios de los regalos que recibió estaban pensados precisamente en ayudarla a no extraviarlo. Así, con un toque de humor, la princesa recibió obsequios prácticos en aquella Navidad.

¿Cuál es la postura del uso de los celulares para la princesa y el príncipe William?

En diversas ocasiones, Kate Middleton ha expresado una postura flexible sobre el uso de la tecnología. A principios de año, la princesa escribió un ensayo en el que calificó a los teléfonos celulares como “una distracción que fragmenta nuestra atención”, haciendo hincapié en que, si bien son herramientas que ofrecen grandes beneficios, también pueden fomentar una sensación de desconexión emocional.

Su postura quedó plasmada en “El poder de la conexión humana en un mundo distraído”, obra que desarrolló junto con el profesor Robert Waldinger, de la Universidad de Harvard.

En su texto, Kate deja una profunda reflexión sobre la importancia de mantener los vínculos humanos genuinos, especialmente en una era en la que las pantallas y la inteligencia artificial toman mucha más fuerza en el quehacer cotidiano de las personas.

Kate Middleton contra el celular

La relación de la familia de Gales con los teléfonos celulares ha sido un tema de conversación pública en días recientes. Recordemos que en una intervención ocurrida en noviembre de 2025, el príncipe William reveló que ninguno de sus tres hijos cuenta actualmente con un teléfono celular propio, y que tanto él como la princesa mantienen reglas estrictas sobre el uso de la tecnología en el hogar.

En aquel momento, William me explicó que su hijo mayor, el príncipe George, podría tener acceso a un dispositivo, pero de forma limitada, es decir, sin acceso a internet, dejando claro que para la crianza de sus hijos, la conexión humana es algo importante.

Recordemos que Kate también cuenta con un fuerte compromiso por la protección de las infancias. Tan solo en 2021 se encargó de la fundación del Centro para la Primera Infancia a través de la Fundación Real, con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia que tienen los primeros cinco años de vida en el desarrollo humano. El entorno social que impacta a los niños tendrá repercusiones en su futuro y, por ende, es un tema que necesita atención de forma colectiva.

A pesar de que la historia detrás de los regalos de Kate Middleton no revela un “mal hábito” grave, sí nos deja ver un rasgo que la humaniza e incluso nos hace tener algo en común con ella. Aunque el celular se ha convertido en el mejor amigo de muchas personas, es una realidad que es una herramienta que a veces solemos dejar de lado. La pregunta aquí es, ¿en qué momento ocurre esto? ¿Cuándo estamos distraídas, o cuándo realmente buscamos interactuar con otros humanos?