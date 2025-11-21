Suscríbete
Mercurio retrógrado: los 5 signos que podrían caer en la tentación de volver con su ex

Con Mercurio retrógrado es habitual entrar en una etapa de introspección emocional, por lo que no sorprende que reaparezcan exparejas y aumente el riesgo de reabrir relaciones pasadas.

Noviembre 21, 2025 
Melisa Velázquez
Del 9 al 29 de noviembre Mercurio estará en su fase retrógrada, un periodo conocido por ser caótico e inestable, pero también, que nos invita a reflexionar y a realizar introspección sobre nuestros sentimientos no sanados.

Durante este periodo, viejos amores pueden tocar a tu puerta, mensajes de texto o llamadas pueden ocurrir de tus exparejas, y algunos signos del zodiaco podrían sentir la tentación de reabrir relaciones que pensaban que ya estaban cerradas.

Estos son los 5 signos del zodiaco que están más propensos a darle una segunda oportunidad a su ex, pero ten cuidado, no es precisamente una buena idea, pues no es el Universo ni el destino, es Mercurio retrógrado.

Tauro

Podría encontrarte en una situación vulnerable, durante este periodo podrías sentir que extrañas a esa persona, sus besos y su compañía, pero podría ser un error. No regreses por miedo a la soledad.

Si decides volver, que sea para ser tu mejor versión, no vuelvas a lo que apaga tu luz; si te reduce a un tono gris, entonces ese lugar no es para ti.

Géminis

Mercurio retrógrado podría llenarte de mucha confusión, pues volver con un ex solo tiene sentido cuando implica evolución, madurez y un profundo respeto por ti misma. Si tu intención es repetir la misma historia, mejor descártalo: las personas que fueron ya no existen, y tú tampoco eres la misma.

Escorpio

Tal vez seas tú quien siente la inquietud de intentarlo de nuevo y empezar de cero, pero tranquila, no dejes que la nostalgia de Mercurio retrógrado te haga idealizar un regreso, que en realidad ya no necesitas. Recuerda que por mucho que tu quieras, se necesitan dos para que funcione.

Signos del zodiaco más atractivos

Acuario

Mercurio retrógrado llegará para desafiarte: ¿aún sientes algo por tu ex? Ten claro que responder un simple “hola” puede marcar un giro total en tu proceso de sanación. ¿De verdad estás preparado para abrir la puerta a una segunda oportunidad?

Medítalo con calma y, si tu respuesta es “sí”, que sea una decisión que te debas únicamente a ti. Lo que opinen los demás, déjalo fuera.

Piscis

La mayoría ha vivido una historia como la tuya: un ex que aún remueve emociones y despierta la ilusión de un nuevo comienzo. Pero no idealices; volver a amar requiere introspección y trabajo personal de ambas partes. Si Mercurio retrógrado los acerca, tómalo con calma. Sanar y reconectar sucede un día a la vez.

Melisa Velázquez
