¡La polémica continúa! Meghan Trainor responde de forma contundente a las declaraciones de Ashley Tisdale

Cuando parecía que la polémica que el ensayo de Ashley Tisdale sobre el grupo de “mamás tóxicas” de Hollywood se había quedado en los días pasados, el tema volvió a encenderse y esta vez porque Meghan Trainor se sumó a la conversación.

Recordemos que todo comenzó cuando Ashley redactó un documento en el que habló sobre sentirse excluida y herida por su antiguo círculo de amigas mamás en Los Ángeles. Sin dar nombres, el texto rápidamente comenzó a provocar especulaciones, sacando a la luz nombres de famosas como Hilary Duff, de quien su esposo salió a dar su propia respuesta; Mandy Moore, quien hasta el momento no ha dicho nada al respecto; y Meghan Trainor, quien eligió este día para dar su versión con humor, música y un toque de ironía.

Meghan Trainor se suma al drama y así responde

Días después de que el ensayo de Ashley se volviera viral, Meghan decidió utilizar su cuenta oficial de TikTok para subir un video que muchos interpretaron como una respuesta directa. En el clip, la cantante aparece sentada frente a una computadora, fingiendo que está escribiendo mientras simula sorpresa. Dentro del video, la cantante acompañó con un texto que decía: “Yo descubriendo el aparente drama del grupo de mamás”.

Por supuesto que esto no es una respuesta en su totalidad; sin embargo, dicho TikTok contó con un detalle que no pasó desapercibido por los seguidores de este drama, y es que la cantante de manera casi puntual decidió poner de fondo su reciente sencillo titulado “Still Don’t Care”, canción en la que el coro menciona una frase que provocó que la bomba volviera a explotar: “Déjame pensarlo por un momento… no, sigue sin importarme”.

¿Qué originó el conflicto entre las cantantes?

A pesar de que Meghan no mencionó de manera directa a Ashley, resultó bastante obvio que el video tenía la intención de sumarse al conflicto que surgió entre las cantantes. Recordemos que hace tan solo unos días, Ashley habló sobre cómo empezó a sentirse desplazada dentro de un grupo de madres famosas, describiendo dinámicas que le recordaban a la época de la secundaria, a través de un ensayo compartido para “The Cut”.

De acuerdo a lo descrito por la propia Ashley, su tiempo en dicho círculo la hizo cuestionarse si realmente ella era el problema y, luego de pensarlo y analizarlo con detenimiento, decidió enviar un mensaje con el cual abandonó el grupo. Aunque Ashley no mencionó ningún nombre en su texto, este pronto generó revuelo, pues dentro de él se encuentran personalidades muy reconocidas, entre ellas Meghan Trainor y Hilary Duff.

Así fue la respuesta de Hilary Duff a la polémica

En medio de todo el drama, el nombre de Hilary pronto empezó a llamar la atención, pues tan solo un día después la cantante publicó un video en su cuenta de Instagram.

Dado el revuelo de lo que estaba aconteciendo, muchos pensaron que se trataba de una respuesta a la situación con Ashley, pero la realidad fue otra.

El clip resultó ser un adelanto musical de su próximo álbum titulado “Luck… or Something”. En el video, Hilary aparece con un vestido amarillo cantando en medio de un campo verde, dejándonos escuchar algunos segundos de la canción “Roommates”.

Sin embargo, hubo alguien que sí respondió por ella, y ese fue su esposo, Matthew Koma, quien salió a defender a Hilary al compartir una falsa portada de una revista en la que se burlaba del ensayo de Ashley.

El drama entre las mamás famosas de Hollywood nos ha dado mucho de qué hablar en estos días. Y a pesar de que solo las verdaderas involucradas saben de quién hablaba realmente Ashley Tisdale en su ensayo, no podemos negar que las respuestas tanto de Hilary Duff y su esposo, así como de Meghan Trainor, sacaron una sonrisa a más de una persona, pues todo se lo tomaron con mucho humor... hasta ahora.