Suscríbete
Realeza

Gigi Hadid lleva el corte bob que todas queremos usar a los 30

En los últimos meses, Gigi Hadid ha apostado por un look práctico, elegante y muy fácil de llevar, de esos que se adaptan a la vida real sin perder estilo.

Enero 09, 2026 • 
Karen Luna
Gigi Hadid.jpg

Gigi Hadid lleva el corte bob que todas queremos usar a los 30

Instagram

Gigi Hadid vuelve a marcar pauta, y esta vez lo hace con un corte bob que se siente fresco, elegante y muy realista para la vida diaria. No es exagerado ni dramático, quizá por eso se ha convertido en el estilo que muchas mujeres de 30 ya están guardando como referencia. ¡Este look confirma algo que a esta edad buscamos vernos modernas, pero sin complicarnos demasiado!

¿Buscas más inspiraciones?
olivia palermo street style corte bob palermo.jpeg
Belleza
El corte de pelo bob francés te quitará años de encima y será el estilo en tendencia esta primavera
Marzo 02, 2024
 · 
Beatriz Velasco
cortes-de-cabello-estilo-frances-mujeres-maduras-elegantes-6.jpg
Cortes de cabello elegantes y estilo francés para mujeres maduras
Julio 13, 2022
 · 
reginaba

El corte bob de Gigi Hadid: sencillo, chic y sin esfuerzo

El bob que lleva Gigi Hadid es un claro ejemplo de que menos es más, se trata de un corte recto, a la altura de la mandíbula o ligeramente más abajo, con un acabado pulido pero natural. No apuesta por capas excesivas ni por formas rígidas, lo que lo hace fácil de mantener y perfecto para quienes no quieren pasar horas frente al espejo.

Este tipo de bob funciona porque enmarca el rostro, resalta los pómulos y aporta una imagen más fresca al instante. Además, tiene ese aire relajado que no se ve forzado, algo que muchas buscamos a los 30, cuando queremos vernos arregladas sin parecer demasiado producidas.

Por qué este bob es ideal para usar a los 30

A los 30 ya sabemos qué nos gusta y qué no, el corte bob de Gigi Hadid conecta justo con esa etapa: es sofisticado, pero no serio; moderno, pero no extremo. Es un estilo que se adapta tanto a looks casuales como a outfits más formales, lo que lo vuelve increíblemente versátil.

Otro punto a favor es que no depende de una textura específica, ya sea que tengas el pelo lacio, ligeramente ondulado o con movimiento natural, este bob se adapta bien y se ve actual sin demasiado styling.

¡No te pierdas!
courtney cox scream 2023 cabello largo blazer negro .jpeg
Belleza
Courtney Cox prueba el corte de cabello shaggy long bob de los años 90 y rejuvenece
Junio 11, 2024
 · 
Beatriz Velasco
street style mujer corte bob playera polo 2024.jpeg
Belleza
5 motivos para evitar el corte de cabello bob: no te dejes llevar por la tendencia
Abril 13, 2024
 · 
Beatriz Velasco

El bob de Gigi Hadid no es un look inalcanzable, es un corte que se ve bien en la vida real, que acompaña el ritmo diario y que refleja seguridad, además de estilo sin esfuerzo. Por eso, se está convirtiendo en el corte bob que todas queremos usar a los 30, porque no intenta demostrar nada, solo verse bien… y eso, honestamente, se agradece.

reina Letizia Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
¡La polémica continúa! Meghan Trainor responde de forma contundente a las declaraciones de Ashley Tisdale.png
Entretenimiento
¡La polémica continúa! Meghan Trainor responde de forma contundente a las declaraciones de Ashley Tisdale
Enero 09, 2026
 · 
Lily Carmona
Del ‘long butterfly’ al bob 5 cortes de pelo que favorecen a los 50 y serán tendencia en 2026.png
Belleza
Del miel al avellana: 5 tintes de pelo que favorecen a todas a partir de los 40 y serán tendencia en castaños 2026
Enero 09, 2026
 · 
Lily Carmona
Dior Homme: Photocall - Paris Fashion Week - Menswear Spring/Summer 2025
Entretenimiento
¿No habrá reconciliación? Brooklyn Beckham solicita a sus padres que se comuniquen con él mediante sus abogados
Enero 09, 2026
 · 
Lily Carmona
Cortes desfilados que rejuvenecen después de los 30 y son tendencia en 2026
Belleza
Los 6 cortes desfilados que rejuvenecen después de los 30 y marcan tendencia en 2026
Enero 09, 2026
 · 
Melisa Velázquez