Gigi Hadid lleva el corte bob que todas queremos usar a los 30

Gigi Hadid vuelve a marcar pauta, y esta vez lo hace con un corte bob que se siente fresco, elegante y muy realista para la vida diaria. No es exagerado ni dramático, quizá por eso se ha convertido en el estilo que muchas mujeres de 30 ya están guardando como referencia. ¡Este look confirma algo que a esta edad buscamos vernos modernas, pero sin complicarnos demasiado!

El corte bob de Gigi Hadid: sencillo, chic y sin esfuerzo

El bob que lleva Gigi Hadid es un claro ejemplo de que menos es más, se trata de un corte recto, a la altura de la mandíbula o ligeramente más abajo, con un acabado pulido pero natural. No apuesta por capas excesivas ni por formas rígidas, lo que lo hace fácil de mantener y perfecto para quienes no quieren pasar horas frente al espejo.

Este tipo de bob funciona porque enmarca el rostro, resalta los pómulos y aporta una imagen más fresca al instante. Además, tiene ese aire relajado que no se ve forzado, algo que muchas buscamos a los 30, cuando queremos vernos arregladas sin parecer demasiado producidas.

Por qué este bob es ideal para usar a los 30

A los 30 ya sabemos qué nos gusta y qué no, el corte bob de Gigi Hadid conecta justo con esa etapa: es sofisticado, pero no serio; moderno, pero no extremo. Es un estilo que se adapta tanto a looks casuales como a outfits más formales, lo que lo vuelve increíblemente versátil.

Otro punto a favor es que no depende de una textura específica, ya sea que tengas el pelo lacio, ligeramente ondulado o con movimiento natural, este bob se adapta bien y se ve actual sin demasiado styling.

El bob de Gigi Hadid no es un look inalcanzable, es un corte que se ve bien en la vida real, que acompaña el ritmo diario y que refleja seguridad, además de estilo sin esfuerzo. Por eso, se está convirtiendo en el corte bob que todas queremos usar a los 30, porque no intenta demostrar nada, solo verse bien… y eso, honestamente, se agradece.

