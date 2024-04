5 motivos para evitar el corte de cabello bob: no te dejes llevar por la tendencia

Cuando la temperatura comienza a aumentar, lo normal es buscar opciones para sentirnos más frescas y ligeras, un look que nos transmite el estilo bob, que es uno de los más populares de la temporada. Sin embargo, este estilo no es para todas y puedes terminar decepcionada u odiando el resultado, ¿conoces sus desventajas?

El bob clásico llega a nivel de la mandíbula. Se trata de un corte popular entre las mujeres que puede ir con flequillo o no. Algunos le dicen "¾", porque representa tres cuartas partes de lo que se considera un peinado de cabello largo.

Algunos ubican el surgimiento de este corte en la Primera Guerra Mundial, momento en que las enfermeras necesitaban llevar el cabello más corto por temas de higiene. Posteriormente, la moda hizo lo suyo, poniéndolo en tendencia y haciendo algunos ajustes y variaciones. Pero, con todos los ajustes existentes, quizá no sea la opción que buscas.

Este 2024, se ha popularizado el corte bob entre las famosas. Getty Images

¿Cuáles son las desventajas del corte bob?

Como seguro ya sabes los beneficios de este estilo, como que es versátil, rejuvenece y es atemporal, te enlistamos las razones por las cuales deberías evitar el corte bob:



Temes perder el largo de tu cabello o nunca lo has tenido el cabello corto: Si tienes el cabello largo y sabes cómo sacarle provecho con muchos peinados, cortarte el pelo estilo bob puede ser una decisión difícil que, incluso, puede hacerte sentir incómoda (desprotegida de ese manto que te ha acompañado por años). Desconoces la forma del rostro: Otro error común al cortar el pelo en estilo bob es no considerar la forma de tu cara, sólo elegir el que se le ve más lindo a una cantante, actriz o modelo. Es importante elegir una opción que se adapte a la forma de tu rostro

Considera cuál es la variante de bob que mejor te va y cómo estilizarla. Getty Images Estás insegura sobre cuál es el largo adecuado: Uno de los errores más comunes al cortar el pelo en estilo bob es no elegir el largo adecuado para tu tipo de cabello y forma de rostro. Es importante tener en cuenta que el bob puede variar en longitud, desde un bob corto hasta un bob largo, ¡y que existen otras alternativas Deseas un estilo de bajo mantenimiento: ¡El bob no es para ti! Uno de los errores más comunes al llevar este corte de pelo es creer que visitarás menos tu salón, ¡todo lo contrario! Para mantener la forma, necesitarás un despunte regular (cada 6 a 8 semanas). Es importante programar citas periódicas con tu estilista para mantener el estilo impecable. No tienes los productos de estilizado adecuados: Este punto se soluciona fácil: ¡comprando todo lo que necesitas! Es fácil, pero quizá no sea lo más barato. Es muy importante darle textura y movimiento a este corte, para evitar parecer casco o peinado de playmóbil. Además de que el shampoo y acondicionado deben dejarlo limpio y ligero, necesitarás ceras o cremas texturizantes, aléjate de las lacas de fijado extremo.

Probablemente no conocías todos estos errores comunes que podrían hacer que el corte de cabello bob no sea lo que estabas esperando, termines decepcionada u odiando tu nueva imagen, y nada más frustrante que eso. En rasgos generales, las recomendaciones anteriores aplican a cualquier cambio de look, hay que tomar en cuenta los riesgos, considerar todas las posibilidades y estar segura que lo haces para verte mejor, no sólo para estar en tendencia.