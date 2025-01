Horóscopo Chino 2025: Predicciones para todos los signos

El año 2025 promete ser un año lleno de cambios y oportunidades. Según la astrología china, el elemento madera y el signo de la serpiente influirán en nuestras vidas de manera significativa.

Bajo la influencia de la Serpiente de Madera, este nuevo año nos invita a reconectar con la naturaleza y a construir bases sólidas para el futuro. Este ciclo astrológico fomenta el crecimiento personal, la resiliencia y la apertura a nuevas perspectivas. Descubre cómo aprovechar al máximo esta energía y alcanzar tus metas:

Predicciones por signo

Para celebrar el inicio del Año Lunar, firmas como Klipling, lanza colecciones especiales. Kipling

Se espera que este año fomente una mejor comunicación y resolución pacífica de conflictos, así como un impulso en la creatividad y el desarrollo profesional:

Serpiente

Los nacidos en 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025

Existe la idea un tanto equivocada de decir “éste es mi año” pensando que todo será favorable, pero es lo contrario: se trata de un periodo de pruebas, ya que el espíritu de la serpiente te cuestiona qué has hecho con los regalos que te dio hace doce años; te pondrá retos y, si cultivaste sus dones, sabrás resolverlos; si no, la lección comienza desde cero. A largo plazo es un regalo de madurez y aprendizaje que abre el camino para el triunfo, sólo no te confíes porque se te pedirá compromiso y responsabilidad. Pon atención en tus acciones diarias y evita distractores que puedan dar pie a accidentes. Respeta el proceso y disfruta el viaje.

Se trata de un periodo de pruebas

Personajes famosos: Belinda, Gandhi, Chespirito, Bob Dylan, J. K. Rowling, Oprah Winfrey, Muhammad Ali, Audrey Hepburn, Greta Garbo, Pablo Picasso, Copérnico.

Caballo

Los nacidos en los años 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

La personalidad de caballo es optimista, entusiasta, viajera, activa y ruidosa; estas características no le fascinan a la serpiente, aunque tampoco lo confronta; más bien se aleja. No sería un mal año, pero tal vez te sientas “alienado” de algunos grupos. No se pelean, simplemente empiezan a vibrar con una energía distinta. Tendrás nuevos intereses que te llevan a cuestionar tu actitud y comportamiento del pasado, y ahora construyes una personalidad más madura. Es un buen año para hacer compromisos.

Se prevén oportunidades emocionantes en viajes y nuevas experiencias.

Personajes famosos: Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt, Clint Eastwood, Roger Ebert, Paul McCartney, Barbra Streisand, David Crockett, Carlomagno, Louis Pasteur, Kruschev, Delacroix, Isaac Newton, John Travolta, Rembrandt, Jackie Chan.

Cabra

Los nacidos en los años 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015

Cabra es muy honesto, un trabajador incansable, bondadoso, cariñoso, empático y muy hogareño; estos atributos encantan a la serpiente quien a tu lado se siente “como en casa”, y este año te ayuda a materializar tus anhelos. El regalo que te dará la serpiente será el del conocimiento; tomarás cursos y diplomados enfocados en desarrollar tu mente y personalidad. Si todo lo que aprendes lo compartes y pones al servicio de los demás, generarás una buena energía kármica.

Es un buen momento para evaluar relaciones personales y profesionales.

Personajes famosos: Julia Roberts, John Wayne, Robert De Niro, Rodolfo Valentino, Raffaella Carrá, John Ford, Mussolini, Miguel de Cervantes, Bruce, Willis, Isaac Asimov, Simone de Beauvoir, Julio Iglesias, Joan Manuel Serrat, Andy Warhol.

Mono

Los nacidos en los años 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016

Mono y serpiente tienen una rencilla ancestral: si el mono hace una travesura le responde la serpiente, después busca su revancha el mono y este año 2025 le toca hacer su jugada a serpiente. No se llevan mal, pero uno al otro se impulsan para sacar lo mejor de sí. Este año te puedes sentir exigido; normalmente siempre tienes un as bajo la manga y sales adelante con gracia y elegancia, pero ahora, bajo la vigilancia de la serpiente, hasta el más pequeño error será puesto en evidencia, así que debes mantenerte a raya y no confiar demasiado en tu suerte.

Cada desafío es una oportunidad para crecer

Personajes Famosos Mono: Selena Gómez, Leonardo da Vinci, Charles Dickens, Mick Jagger, Danny De Vito, Tom Hanks, Macauley Culkin, Hugh Jackman, Elizabeth Taylor, Miguel Bosé, Cristina Aguilera, James Stewart, Miguel Ríos, Daniel Craig

Cos lanzó una colección con referencias a la cultura oriental para celebrar el año de la serpiente de madera. Cos

Gallo

Los nacidos en los años 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017

Es un año de encuentros, la energía de la serpiente hace que regresen a tu vida personas con quienes ya trabajaste y conocen tus capacidades, y te invitan a unirte a una empresa o grupo. También hay la oportunidad de buenos cierres afectivos sin que esto represente algo nuevo amoroso; a este respecto agradeces que alguien del pasado no haya llegado a tu presente. Todas las relaciones públicas y contactos que puedas hacer este año serán una catapulta importante en el futuro. Es un año de abundancia para el gallo, podrías invertir en un auto y en más de un viaje.

Aprovecha cada oportunidad que se presente y lidera con confianza y determinación

Personajes Famosos Gallo: Jennifer López, Dolly Parton, Richelieu, Juan Luis Guerra, Wagner, Kipling, Catherine Zeta-Jones, Ava Gardner, Cate Blanchett, Monserrat Caballé, Andrei Sájarov, Michael Caine, Natalie Portman, Charles Bronson.

Perro

Los nacidos en los años 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018

Eres otro de los bendecidos del año, tu lealtad, generosidad y acompañamiento serán recompensados por la serpiente. Llegan muchas bendiciones sobre todo en cuanto a la familia y los bienes raíces. Es un año más bien tranquilo; que no tengan que pasar cosas todo el tiempo también es bueno, porque te liberas de cargas, algunas tuyas y otras ajenas; no tienes que estar siempre en estado de alerta, aprende a relajarte.

Enfócate en sanar y fortalecer tus lazos

Personajes famosos: Harry Houdini, Liza Minnelli, Elvis Presley, Cher, Kevin Bacon, Donald Sutherland, Bill Clinton, Brigitte Bardot, Lenin, Voltaire, Sócrates, Steven Spielberg, Jacques Cousteau, Akira Kurosawa, Silvester Stallone, Michael Jackson, Rocío Jurado, Sofia Loren, Winston Churchill.

Cerdo

Los nacidos en los años 1959, 1971, 1983 1995, 2007 y 2019

Tienes un apetito y optimismo por la vida contagioso y fascina a la gente que te rodea, pero este año el espíritu de la serpiente pone un alto a los excesos, aunque al principio no te encanta, pronto verás beneficios en tu físico y tu cartera. Otra prueba para este año es que alguien de la familia te pide algún apoyo especial, relacionado con compañía o con su salud; esto podría mover un poco tu agenda, pero no te arrepentirás de este acto de amor y altruismo.

Cada paso que des con amor y sabiduría te acercará más a la plenitud

Personajes famosos: Ricky Martin, Ronald Reagan, Woody Allen, Alfred Hitchcock, Billy Crystal, John D. Rockefeller, Arnold Schwarzenegger, Hillary Clinton, Federico García Lorca, Elton John, Henry Ford, Luciano Pavarotti, Paco de Lucía, Al Capone.

Rata

Los nacidos en los años 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020

Eres ágil, adaptable, muy listo y además carismático. Esto crea una sincronía ideal con la energía de la serpiente, quien este año abre una de las puertas que más te gusta: la de la abundancia. Además, encuentras interés en el coleccionismo, actividad que no sólo te llevará a conocer gente con tus mismos gustos, sino que resultará en una buena inversión a largo plazo.

Este será un año favorable para avanzar en proyectos laborales y personales.

Personajes famosos: Marlon Brando, William Shakespeare, Lawrence de Arabia, Mozart, George Washington, Jimmy Carter, Tolstoi, Julio Verne, Daniel Defoe, Paul Newman, Charlton Heston, Henri Toulouse-Lautrec.

Pandora lanzó una colección de charms para celebrar el Año Lunar 2025. Pandora

Buey

Los nacidos en los años 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033

El buey o búfalo es el signo de la tenacidad y el empeño, y tu seguridad te permite avanzar con paso firme; te interesa más la perfección que la rapidez y tus allegados sienten tu protección y cariño. La serpiente tiene una gran afinidad con tus virtudes y este año te dará el regalo de la libertad; una gran faena termina y culminas un logro importante, como una carrera académica; tendrás nuevas herramientas para emprender el vuelo. Es un año para pasar al siguiente nivel y gritar con alegría tu independencia.

Se prevén grandes avances y facilidades en el ámbito laboral.

Personajes famosos: Walt Disney, Vincent van Gogh, Margaret Thatcher, Robert Redford, Dustin Hoffman, Adolf Hitler, Charlie Chaplin, Saddam Hussein, Napoleón, Ricardo Corazón de León, Meryl Streep, Bruce Springsteen.

Tigre

Los nacidos en los años 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022

El verdadero reto de este año será el tiempo. Un evento te hace notar que has pasado muchos momentos infructuosos en actividades banales; sí se vale tener entretenimiento, pero cuando éste sobrepasa tus responsabilidades se convierte en un problema. Fíjate en qué se te está yendo la vida: ¿lo que hoy haces te lleva a donde quieres estar en unos años?, ¿o se trata de una distracción? Tu estancia en esta vida es algo precioso, no la malgastes en trivialidades.

Oportunidades para aprender y adaptarse a nuevas circunstancias

Personajes famosos: Ho Chi Minh, Dwight D. Eisenhower, Marilyn Monroe, Stevie Wonder, Tom Cruise, Simón Bolívar, Charles De Gaulle, Marco Polo, Duquesa de Alba, Octavio Paz, Karl Marx, Isabel II de Inglaterra, Beethoven, Jodie Foster.

Conejo

Los nacidos en los años 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023

Eres un signo muy querido por tu candor y ternura, pero a veces esta imagen hace que la gente abuse de tu bondad. Es un año para perder el miedo y salir de tu madriguera; la promesa de este periodo es de madurez y crecimiento. Te sientes irreconocible y te atreves a hacer cosas que nunca antes habías pensado, trabajas el empoderamiento y autoestima; será un periodo lleno de diversión y aventuras.

Es un buen momento para abrirse a nuevas amistades

Personajes famosos: Orson Welles, Nicholas Cage, Fidel Castro, Francis Ford Coppola, David Rockefeller, Stalin, Arthur Miller, Stendhal, Gary Kasparov, Frank Sinatra, Albert Einstein, Anthony Quinn.

Dragón

Los nacidos en los años 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024

A diferencia del año pasado, ahora te encuentras más relajado, ya no tendrás que estar apagando fuegos y puedes cosechar después de mucho esfuerzo y empeño. Experimentas un buen estado de salud y sanación; encuentras un profesional que te lleva por un camino que desconocías y cambian tus creencias sobre lo que es sano y lo que no, ¡invierte en ti! Recuerda que siempre saldrá más barato prevenir que atender una enfermedad, además de que te la pasarás mejor. Ahora diriges tus esfuerzos hacia una mejor calidad de vida.

Un año ideal para revisar metas y reestructurar planes.

Personajes famosos: Al Pacino, Robin Williams, Keanu Reeves, Pilar Miró, Plácido Domingo, Bruce Lee, Brandon Lee, Gabriel García Márquez, Edgar Allan Poe, François Mitterrand, Sigmund Freud, Sara Montiel, John Lennon, Ringo Starr, Stanley Kubrick, Nikola Tesla, Liam Neeson.