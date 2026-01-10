¡Adiós al frío! Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda estarían disfrutando de unos días de descanso en Argentina

Con la intención de poner un poco de distancia entre las bajas temperaturas europeas y las vacaciones, el rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima de Holanda habrían comenzado el año apostando por unos días de relajación en el verano del hemisferio sur.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, como ya es una tradición para la soberana, ella y su familia habrían regresado a su natal Argentina para disfrutar de unos días de descanso en la naturaleza y un entorno lleno de privacidad.

Así pasaron sus vacaciones invernales los reyes de Holanda

Reportes de medios locales informaron que la familia real habría pasado Nochevieja en Argentina en compañía de las princesas Amalia, Alexia y Ariane. El destino habría sido Pilpilcurá, la residencia que la pareja real adquirió en la Patagonia argentina y que se ha convertido en el refugio personal de las celebraciones de fin de año, donde, según informan, Máxima se habría reunido con su madre, María del Carmen Cerruti.

A pesar de que esta visita se ha manejado desde la total discreción y hermetismo, la presencia de la realeza ha despertado la curiosidad entre vecinos de la región y turistas que tuvieron oportunidad de pasar estas fechas de celebración cerca de la zona.

Así es Pilpilcurá, el refugio de los reyes holandeses

Ubicada en la precordillera rionegrina, cerca de Bariloche, la estancia Pilpilcurá fue adquirida en 2018 por los reyes como un espacio dedicado al descanso absoluto de la familia. Según se informa, la propiedad se extiende en aproximadamente 3000 hectáreas de naturaleza y se encuentra a orillas del Río Pichi Leufú, por lo que es un espacio que garantiza aislamiento, privacidad y tranquilidad.

Aunque el casco principal de la residencia sufrió una renovación en sus 1000 metros cuadrados, diversos informes detallan que la propiedad cuenta con una estética rústica muy sofisticada en donde materiales como las maderas nativas de la región y textiles artesanales se integran con decoraciones europeas para lograr un diseño muy elegante. Marcela Cerruti, tía de Máxima, es la encargada de gestionar el espacio a través de un modelo de sustentabilidad en el que se combina producción local con turismo de alto nivel.

Durante la estadía se pueden acceder a actividades como la equitación al aire libre o la visita a un huerto orgánico; sin embargo, solo un círculo muy selecto puede ingresar.

Después de las vacaciones, los reyes regresan a su agenda

A pesar de que la zona es de acceso muy restringido, a través de redes sociales comenzó a circular una imagen que algunos aseguran podría tratarse de la reina disfrutando de un baño al interior de un arroyo.

Aunque no hay confirmación oficial de que esta imagen en efecto pertenezca a la reina, lo que sí es un hecho es que Máxima retome sus compromisos oficiales el próximo miércoles 14 de enero para asistir a la 40.ª edición del festival Eurosonic Noorderslag, un evento que tiene por objetivo impulsar el talento musical europeo y que marcaría el primer evento oficial del año de la monarca.

Mientras el rey Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda se preparan para regresar a sus responsabilidades institucionales, todo parece apuntar a que la familia real holandesa en estos momentos se encuentra disfrutando de un merecido y relajante descanso en Argentina.