Kate Middleton, Máxima de Holanda y Letizia Ortiz: sus rutinas de belleza y fitness

En un mundo obsesionado por la apariencia física, las mujeres de la realeza no son la excepción. Kate Middleton, Máxima de Holanda y Letizia Ortiz son constantemente elogiadas por su aspecto impecable y su estilo elegante.

Pero detrás de esas radiantes sonrisas y impecables atuendos, hay una dedicación constante a su rutina de belleza y fitness.

La reina de España cuida su imagen hasta el mínimo detalle. Getty Images

Letizia de España

51 años

Mide: 1.70 metros

Pesa: 58 kilos

¿Cómo se ejercita?

Realiza footing y anda en bici en las inmediaciones del Pabellón del Príncipe, donde vive con Felipe VI y sus dos hijas Leonor (quien estudia en Gales) y Sofía. También le gusta practicar yoga más para cuidar su salud mental que otra cosa. Sin embargo, en los últimos años le ha tomado especial gusto a la escalada y para ello mandó colocar un rocódromo en el palacio de la Zarzuela, hogar de sus suegros y donde ella y Felipe tienen sus oficinas, ahí practica una vez a la semana. Con esto luce esos brazos tonificados que la caracterizan.

Su rutina de belleza.

La reina de España es muy disciplinada y cuida su piel a través de una muy buena alimentación, aunque lo cierto es que tiene un metabolismo que lo quema todo, así evita las grasas saturadas. Se ha hablado mucho de los retoques estéticos de los cuales se volvió fanática, de hecho, ha pasado por el quirófano un par de veces, pero desde la pandemia por COVID-19, dejó de usar bótox y se centró en el cuidado de la piel gracias a firmas como Sisley, su favorita. Uno de sus productos favoritos es el aceite facial Sisley Black Rose Precious Face Oil, que regenera y protege su piel, ¡una maravilla!

Mary de Dinamarca es una de las royals mejor vestidas de la Realeza Europea Getty Images

Mary de Dinamarca

51 años

Mide: 1.72 metros

Pesa: 57 kilos

¿Cómo se ejercita?

A ella y a su esposo, el príncipe heredero Federico, les encanta correr maratones, cada año participan en el Maratón de Dinamarca. Mary también practica equitación y en el palacio de Amalienborg cuenta con una caballeriza de pura sangre, ella es una gran amazona.

Su rutina de belleza.

Antes de conocer a su príncipe azul, Mary era una joven más bien llenita y con la piel superbronceada, ya que era asidua de las playas de su natal Australia. No se cuidaba la piel y lucía un rostro algo deshidratado, pero una vez que llegó a palacio, su suegra, la reina Margarita, puso a trabajar a un equipo de imagen para ayudarla a lucir como toda una princesa. El cosmetólogo danés que triunfa en Hollywood y es reconocido como uno de los mejores del mundo, Ole Henriksen, la visitó para hacer una evaluación, con sus productos elaborados con base en antioxidantes y activos naturales, le ayudó a desaparecer las manchas oscuras, matizando su color. El producto estrella que lo consiguió fue el Truth Serum que podemos comprar en Sephora.

En sus compromisos oficiales, Kate Middleton no pierde la oportunidad de ejercitarse. Getty Images

Kate, princesa de Gales

41 años

Mide: 1.75 metros

Pesa: 55 kilos

¿Cómo se ejercita?

La familia Middleton está acostumbrada a practicar diferentes deportes, un hábito que la princesa inició desde niña y que hoy día conserva. Kate ha practicado de todo, pero lo que más disfruta es el remo, esquí en nieve, CrossFit, además, hace planchas y los abdominales los ejecuta con una pelota gigante.

Si hablamos de su régimen alimenticio, desayuna bowls de frutos rojos con avena y batidos. La dieta Dukan es su favorita, la cual consiste en el consumo masivo de proteínas.

Su rutina de belleza.

En el último año Kate ha caído rendida al bótox, se lo ha aplicado en la frente y patas de gallo, aunque lo ha hecho de manera muy ligera para no perder la expresión, las arrugas siguen, pero ha ganado frescura. El producto estrella de su neceser es el Beauty Sleep Elixir de Beuti Skincare, un aceite que hidrata su piel en tiempo récord, además de brindarle luminosidad.

Máxima de Holanda adora practicar deportes al aire libre. Getty Images

Máxima de Holanda

52 años

Mide: 1.78 metros

Pesa: 70 kilos

¿Cómo se ejercita?

Para los reyes de Holanda andar en bici es un ejercicio que además de completo es un verdadero disfrute por sus largos recorridos en medio de la naturaleza. A pesar de que la reina Máxima nunca se ha destacado por tener un espíritu fitness, este tipo de paseos no los cambia por nada. Durante el verano no es raro verla pasear cerca de palacio Huis ten Bosch, ¡le fascina perderse entre la gente! Pero si llega la época invernal, adora practicar esquí en nieve en Lech, Austria, donde la familia real tiene un chalet. Ella aprendió a esquiar en Bariloche, en su natal Argentina, y es una profesional en ese deporte.

Su rutina de belleza.

La esposa del rey Guillermo es una mujer muy segura de sí misma que no le tiene miedo a las arrugas. Como Máxima ama el sol, su rostro bronceado ya muestra el paso del tiempo. Parece sentirse orgullosa de sus arrugas, es quizá la única que no ha pasado ni por el quirófano ni se ha sometido a ningún tratamiento de bótox.

En Invictus, Meghan Markle lució una delgadez notoria. AFP news

Meghan Markle

42 años

Mide: 1.71 metros

Pesa: 59 kilos

¿Cómo se ejercita?

Doria Ragland, madre de Meghan Markle, es instructora de yoga y ha sabido inculcar esta disciplina a su hija desde que la ex actriz tenía siete años. Así que podemos imaginarnos lo experimentada que es la duquesa de Sussex. Los beneficios del yoga son muchos, sin embargo, el hecho de fortalecer el tono muscular y mejorar la postura ya son dos motivos muy importantes para practicarla. Es el yoga lo que ha hecho que la esposa del príncipe Harry recupere su figura en tiempo récord luego de sus dos partos; la alterna con sesiones de pilates dos o tres días a la semana y, por supuesto, camina. Meghan disfruta de largas caminatas a veces empujando una carriola o junto a su madre.

Su rutina de belleza.

Durante su estancia en Londres descubrió los productos de belleza de Sarah Chapman London, Skinesis, y desde entonces es una de las clientas VIP de la marca. Los faciales son un verdadero lujo para la piel y Meghan asistía una vez por semana. Unos días antes de su pedida de mano se le pudo ver entrando a su spa. Aunque ahora radica en Los Ángeles sigue fiel a esa casa de belleza.