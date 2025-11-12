Suscríbete
Horóscopos

Mercurio retrógrado: 6 signos del zodiaco que podrían sufrir de amor y terminar sus relaciones

Mercurio retrógrado, el tránsito astrológico más temido del año, pondrá a prueba el terreno sentimental de algunos signos del zodiaco antes de que termine el año.

November 12, 2025 • 
Melisa Velázquez
Getty Images

Del 9 al 29 de noviembre, Mercurio retrógrado se activa, haciendo un recorrido por Sagitario y luego por Escorpio, un periodo temido por sus cambios inesperados, retrasos en planes y proyectos.

Todos los signos del zodiaco se verán afectados por este tránsito, y mientras algunos experimentarán un golpe de suerte, otros podrían enfrentar una fuerte sacudida en su relaciones personales, sobre todo en las sentimentales.

Signos del zodiaco que podrían sufrir de amor durante Mercurio retrógrado

Aunque Mercurio no es un planeta que se asocia con el amor y la relaciones, sí influye directamente en la forma en cómo te comunicas, los conflictos y las conexiones inestables, por lo que al final de su tránsito por Escorpio, algunos signos del zodiaco podrían terminar con el corazón roto.

Sagitario y Géminis

Estos signos mutables podrían experimentar rupturas, más que avances en sus relaciones sentimentales, por la falta de comunicación o posibles malentendidos; sin embargo, no todo está perdido, pues lo que ocurre en Mercurio retrógrado, no siempre se mantiene, por lo que podrían ser separaciones temporales, más que rupturas definitivas.

Cáncer y Leo

Estos signos del zodiaco, podría experimentar dudas en sus relaciones, será un momento de introspección y reflexión sobre el estado de su situación romántica, ¿realmente es equilibrada y están recibiendo en la misma medida que dan?

Es la oportunidad perfecta para solucionar los conflictos desde la empatía y la compasión, de lo contrario, podrían experimentar rupturas.

Tauro y Libra

A diferencia de los signos anteriores, estos podrían experimentar mucho fuego en sus relaciones, podrían volverse más atrevidos y juguetones en la cama; sin embargo, deberán tomar sus precauciones, no tomar las cosas de manera personal y tratar de escuchar mejor para no confundir las intenciones del otro.

Los signos del zodiaco más afortunados en el amor en octubre

Efectos de Mercurio retrógrado en el amor

Getty Images

Efectos de Mercurio retrógrado en el amor

En general, es común que en Mercurio retrógrado puedan regresar las ex parejas, que surjan dudas sobre el rumbo de las relaciones o que se malinterpreten los mensajes; sin embargo, esta etapa no es del todo negativa, es la oportunidad perfecta para reflexionar antes de actuar y tomar decisiones de manera impulsiva.

Mercurio retrógrado te invita a revisar cómo te comunicas con tu pareja, a no precipitar decisiones y a entender el pasado para avanzar con mayor conciencia, su trabajo no es destruir, sino transformar.

Melisa Velázquez
