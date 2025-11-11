Mercurio retrógrado: estos son los 6 signos del zodiaco que tendrán un golpe de suerte

Del 9 al 29 de noviembre, Mercurio retrógrado estará activo por última vez en el 2025, esta vez comenzará en Sagitario y terminará en Escorpio, lo que quiere decir que tocará dos áreas diferentes de nuestra carta natal.

Durante este tránsito planetario, se pueden poner en pausa muchos de nuestros planes, pueden ocurrir eventos inesperados y el regreso de personas de nuestro pasado pensábamos ya estaban olvidadas.

Signos del zodiaco que se beneficiarán de Mercurio retrógrado

Sin embargo, a pesar del caos de este tránsito tan temido, 6 signos del zodiaco se verán beneficiados con su energía, recibiendo un golpe de suerte que les ayudará a subir al siguiente nivel.

Cáncer

Este tránsito te trae paz interior, las viejas heridas se cierran definitivamente para poder avanzar de nuevo, las conversaciones pendientes y algunas reconciliaciones, podría traerle paz a tu corazón.

Leo

El Universo por fin te recompensa, este tránsito te empujará a ver hacia tu interior para soltar todo lo que ya no vibra contigo, al liberarte de esa carga emocional y física, la buena suerte en el amor y en tus finanzas comenzará a manifestarse.

Aries

A pesar de Mercurio retrógrado, todos esos proyectos y planes que tenías en pausa, comenzarán a avanzar, lo que dará un empujón importante en tu entorno laboral y profesional.

Géminis

Lograrás ver con claridad lo que antes te confundía, y podrías obtener una oportunidad laboral o creativa que habías dado por perdida, lo que te permitirá reorganizar tus metas antes de que termine el año.

Libra

Si hubo malentendidos o distancias con una persona especial, Mercurio retrógrado te permitirá aclararlo todo, la clave serán las conversaciones sinceras, que podrían abrirte las puertas a una reconciliación o a un nuevo comienzo emocional que te hará sentir en paz.

Acuario

Mercurio retrógrado te permitirá ver soluciones innovadoras donde otros sólo ven obstáculos y caos. Además, podrías reencontrarte con personas que te ayuden a concretar un sueño profesional.

