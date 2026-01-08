Suscríbete
Adiós a la raya al medio: el side swept y las capas desiguales vuelven para renovarte

Cambiar la forma en la que llevas tu pelo puede transformar por completo tu imagen.

Enero 08, 2026 
Karen Luna
peinados.jpg

Getty Images

Hubo un momento en el que todas llevábamos la raya al medio casi en automático, porque se veía bien, era fácil y funcionaba para todo… hasta que dejó de sentirse especial. Este año, el pelo vuelve a moverse, a tener intención con el side swept y las capas desiguales, que han dejado en el pasado a los peinados del 2025.

Mover la raya también es un cambio

No estamos hablando de un corte radical ni de una transformación extrema a veces, mover la raya unos centímetros es suficiente para que el rostro se vea distinto. El side swept tiene ese efecto inmediato de frescura que levanta la raíz, da volumen y suaviza las facciones sin esfuerzo. Es ese tipo de peinado que parece casual rompe con la simetría perfecta que la raya al medio marca tanto.

Si el side swept te recuerda a peinados muy marcados del pasado, hoy se lleva suelto, con movimiento y cero rigidez. Nada de pelo tieso o perfectamente acomodado, la idea es que el pelo caiga de forma natural, que se mueva cuando caminas y que no se vea “demasiado hecho”.

Capas desiguales que se sienten vivas

Aquí entra el detalle que hace toda la diferencia, las capas desiguales no buscan simetría ni líneas rectas. Buscan ligereza, ayudan a que el pelo no se vea pesado, aportan textura y hacen que el peinado tenga vida propia. Son ideales si sientes tu melena plana o sin forma, pero también si tienes mucho volumen si quieres que se distribuya mejor.

El side swept y las capas desiguales se complementan perfecto porque ambos apuestan por el movimiento. No encajonan el rostro ni endurecen las facciones. Al contrario, lo suavizan todo.

No siempre necesitamos cortar mucho para renovarnos, a veces basta con dejar de peinarte como siempre y probar algo distinto. Decirle adiós a la raya al medio y jugar con el side swept y las capas desiguales puede ser ese pequeño cambio que te haga verte completamente diferente.

Karen Luna
Karen Luna
