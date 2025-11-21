A 5 años de haberse distanciado, Meghan Markle reflexiona sobre su traumático paso por la realeza

Aunque Meghan Markle ya era una reconocida actriz en Hollywood, su fama realmente explotó hasta que comenzó a salir con el príncipe Harry en el 2016, y con quien finalmente se casó en el 2018.

Sin embargo, más allá de la fama por salir con uno de los hombres más codiciados del Reino Unido, Meghan tuvo que enfrentarse a la vida en la realeza, que no es tan fácil cómo parece, pues está llena de protocolos, reglas, costumbres y tradiciones que no a todos agradan.

Meghan Markle reflexiona sobre su traumático paso por la realeza

Cuando Meghan se casó con el príncipe Harry, renunció a su carrera como actriz y a su estilo de vida para tratar de adaptarse a la vida en la monarquía; sin embargo, la duquesa de Sussex, no lo logró.

En 2020 el príncipe Harry anunciaba su renuncia a la vida pública e institucional para mudarse con su esposa a California, Estados Unidos, y en una reciente entrevista con la revista Harper ‘s Bazaar, Meghan reflexionó sobre lo traumático que fue y cómo esa experiencia la hizo más fuerte.

“Creo que mis límites se hicieron más fuertes una vez que me convertí en una figura pública en este mismo…” Meghan hizo una pausa y rió. “Podría pensar en cualquier adjetivo para completar la frase. Y probablemente funcionaría. Uno encuentra diferentes maneras de protegerse, ya sea por instinto de supervivencia o simplemente por madurar”.

Siete años después de su boda real, y a miles de kilómetros del Reino Unido y viviendo una vida completamente diferente, aparecen vestigios de ese mundo que le habría causado dolor.

La relación de Meghan Markle y el príncipe Harry con la realeza

Cuando renunciaron a sus funciones reales en 2020, el duque y la duquesa de Sussex llegaron a un acuerdo con la reina Isabel sobre el uso de sus títulos en el futuro.

En aquel momento, un portavoz de la pareja declaró: “El duque y la duquesa de Sussex siguen siendo miembros de la Familia Real y conservan sus nombres y títulos como tales”.

Tal y como se explicó en el anuncio de enero de 2020, a partir de la primavera conservarán formalmente sus títulos de “Su Alteza Real”, pero ya no utilizarán activamente el tratamiento de “Su Alteza Real"”.

En una entrevista con la revista People, a principios de este año, Meghan compartió cómo el apellido Sussex forma parte de su historia de amor con Harry y lo mucho significa para ella.

“Es el apellido que compartimos como familia, y supongo que no me había dado cuenta de lo significativo que sería para mí hasta que tuvimos hijos”, dijo Meghan. “Me encanta que sea algo que Archie, Lili, H y yo tengamos juntos. Significa mucho para mí”.

