¿Uñas cortas o uñas largas? Así se lleva el manicure “toasty” y JLo ya apuesta por él

Jennifer Lopez vuelve a marcar tendencia, esta vez con un manicure que está dando mucho de qué hablar: las uñas “toasty”, un estilo cálido, sofisticado y natural que promete ser el favorito de la temporada. JLo no es la primera en apostar por él, pues hace unas semanas Selena Gómez apostó por él poniéndolo de moda en el mundo de las uñas; sin embargo, sí llega a reafirmar que este es el diseño que queda bien tanto en uñas cortas como en uñas largas.

El pasado fin de semana, la actriz y cantante fue vista en las calles de Nueva York luciendo unas uñas café tostado que combinan con la paleta otoñal y reflejan ese brillo discreto que tanto se busca en esta época del año.

Este estilo, aunque no se trata de un acabado brillante en comparación con la propuesta de Selena, se alinea perfectamente con la tendencia “toasty”, que celebra y resalta los colores terrosos, las texturas suaves y uniformes para unas uñas elegantes y pulidas.

El manicure “toasty”: la forma de apostar por lo cálido en tus manos

El término “toasty” viene del inglés y podríamos traducirlo como “tostado” y hace referencia a esos tonos que evocan la calidez del café, el caramelo o el color canela. Es uñas; esta tendencia busca un equilibrio entre lo natural y lo sofisticado: colores que realzan la piel sin ser llamativos y que, además, aportan una sensación de confort y elegancia.

Jennifer Lopez en Nueva York. BG048/Bauer-Griffin/GC Images

Lo mejor del manicure “toasty” es su versatilidad, pues funciona tanto en uñas de cualquier longitud y forma. JLo apostó por ellas en la clásica forma almendra, la cual alarga y estiliza los dedos y manos, resaltando el protagonismo del color tostado.

“Menos es más” y JLo lo confirma

Durante su reciente aparición pública, JLo apostó por unas uñas de largo medio, con una forma almendra que estiliza los dedos, manteniendo una apariencia limpia. El color elegido, un marrón con subtonos cálidos, combina con la estética otoñal que está dominando la temporada (no solo en el manicure, también en la coloración de pelo y el maquillaje).

Esta selección de la cantante no es casual, pues Jennifer siempre ha sido referente de elegancia moderna y sabe cómo adaptar las tendencias a su estilo personal. Su manicure demuestra que no hace falta un diseño extravagante para lograr un efecto impactante; basta con un color atemporal y un acabado uniforme para lucir unas manos elegantes y refinadas.

Cómo sumarte a la tendencia “toasty”

Si quieres recrear el look de JLo, el secreto está en elegir tonos marrones suaves, cafés con matices caramelo o beige con fondo cálido. Puedes usar un acabado en gel, el cual puedes obtener en cualquier salón de belleza o con tu manicurista favorita, o apostar por un esmalte convencional, siempre apostando por llevar los colores de forma uniforme.

Recuerda que la estética “toasty” también incluye el efecto “brillante quemado”, es decir, suelen ser uñas que apuesten por agregar un tono tornasol o metálico, como un efecto aura o cromático. Aunque la opción propuesta por Jennifer también entra dentro de la tendencia.

Con su más reciente aparición, Jennifer Lopez confirma que el manicure “toasty” es la tendencia perfecta para cerrar el año de forma cálida, natural y sofisticada. Ya sea que apuestes por uñas largas o uñas cortas, este manicure será tu aliado para lucir unas manos muy sofisticadas.