Nicole Kidman deslumbra Paris Fashion Week con un look de camisa blanca con jeans que nos anticipa las tendencias del otoño

Nicole Kidman se robó todas las miradas en la Paris Fashion Week 2025, donde apareció con un look que redefine lo que significa la elegancia sin esfuerzo, hablamos de una camisa blanca impecable y unos jeans de corte clásico que ya se perfilan como la combinación estrella del otoño.

La reina del minimalismo elegante

En un evento donde las lentejuelas, los colores saturados y los cortes dramáticos suelen dominar, Nicole apostó por la sencillez. Pero no una sencillez cualquiera, sino esa que transmite confianza sin tener que decir demasiado. La actriz llegó al desfile de Balenciaga, una de las casas más esperadas de la temporada, con una camisa blanca ligeramente oversize, mangas arremangadas y un jean recto de mezclilla azul media, ajustado en la cintura y con caída natural.

El toque final lo dieron unos tacones negros de punta fina y un peinado pulido con raya al medio, que dejaba ver su rostro luminoso y esa serenidad que solo da la experiencia. En segundos, Nicole convirtió un conjunto básico en un manifiesto de moda: menos es más, pero solo cuando se lleva con actitud.

La camisa blanca: la nueva prenda it del otoño

Aunque es una pieza clásica, esta temporada la camisa blanca vuelve con más fuerza que nunca. Firmas como Miu Miu, Valentino y Balenciaga la incluyeron en sus pasarelas, dándole un aire renovado: más estructurada, más relajada y con infinitas posibilidades de estilo.

Nicole la llevó abierta en los primeros botones, jugando con un aire despreocupado y moderno. La combinó con jeans sin roturas ni adornos, apostando por la naturalidad. En otras palabras; el tipo de look que todas podemos recrear y que, además, funciona para cualquier ocasión.

Nicole Kidman lleva el look de impacto en la semana de la moda de París Getty Images

El regreso del jean clásico

Si algo dejó claro el look de Nicole Kidman es que el denim tradicional ha vuelto para quedarse. Atrás quedan los cortes ultra ajustados o los modelos exageradamente anchos: este otoño la tendencia apunta al equilibrio. Un jean que favorezca la figura, que marque la cintura y alargue las piernas, justo como el que ella llevó.

Este estilo de mezclilla, combinado con prendas neutras, promete ser la base de muchos armarios. Y sí, será la salvación de los días en los que queremos vernos bien sin invertir horas frente al espejo.

A sus 58 años, Nicole Kidman sigue siendo una de las figuras más admiradas de la industria, no solo por su talento, sino por su forma de entender la moda. Ella no sigue tendencias; las interpreta. Cada aparición suya parece un recordatorio de que la elegancia no se mide en extravagancia, sino en autenticidad.

En un evento donde las miradas suelen buscar lo nuevo, Nicole apostó por lo eterno: una camisa blanca, unos jeans bien cortados y la confianza de una mujer que no necesita impresionar para deslumbrar. Y sí, con ese look, nos acaba de enseñar cuál será el uniforme más chic del otoño.

