Moda

¡Inspirado en el universo! Chanel impacta Paris Fashion Week con la bienvenida de Matthieu Blazy

En su tan esperado debut, el nuevo director creativo de Chanel presentó una colección inspirada en lo cósmico y lo poético, marcando el inicio de una nueva era en la maison.

October 06, 2025
¡Inspirado en el universo! Chanel impacta Paris Fashion Week con la bienvenida de Matthieu Blazy.png

Chanel runway para la Semana de la Moda de París.

Getty Images

Este Paris Fashion Week vivió uno de sus momentos más esperados: Channel reveló la primera colección dirigida por Matthieu Blazy, el diseñador que asumió el mando tras el legado de Virgine Viard. La pasarela se transformó en un homenaje al cosmos, con luces tenues, atmósfera onírica y piezas que parecían obtenidas del mimo universo.

“Para este primer show de CHANEL, quería hacer algo bastante universal, como un sueño, algo fuera del tiempo, y me fascinó el universo de las estrellas, un tema tan querido por la Casa. Todos observamos el mismo cielo, y creo que provoca las mismas emociones en nosotros”, compartió Matthieu Blazy en un post de la casa.

Chanel paris fashion week
