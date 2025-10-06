¡Inspirado en el universo! Chanel impacta Paris Fashion Week con la bienvenida de Matthieu Blazy

Este Paris Fashion Week vivió uno de sus momentos más esperados: Channel reveló la primera colección dirigida por Matthieu Blazy, el diseñador que asumió el mando tras el legado de Virgine Viard. La pasarela se transformó en un homenaje al cosmos, con luces tenues, atmósfera onírica y piezas que parecían obtenidas del mimo universo.

“Para este primer show de CHANEL, quería hacer algo bastante universal, como un sueño, algo fuera del tiempo, y me fascinó el universo de las estrellas, un tema tan querido por la Casa. Todos observamos el mismo cielo, y creo que provoca las mismas emociones en nosotros”, compartió Matthieu Blazy en un post de la casa.