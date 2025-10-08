¿Meghan Markle ofendió la memoria de Lady Di? Por esta razón la critican tras participación en el Paris Fashion Week

El pasado 4 de octubre, Meghan Markle sorprendió con su inesperada llegada al Paris Fashion Week, para formar parte de la primera fila del desfile de Balenciaga, el primero a cargo de Pierpaolo Piccioli, su nuevo director artístico.

Sin embargo, como ya es costumbre, su presencia no fue del agrado de todos, pues nuevamente sus movimientos han sido analizados meticulosamente por los fanáticos de la realeza, y ahora la acusan de ofender la memoria de la princesa Diana.

Meghan Markle en el Paris Fashion Week

La duquesa de Sussex fue una de las invitadas de honor de Pierpaolo Piccioli, en quien ella ha confiado a lo largo de su carrera para conseguir los outfit más chic, desde que él formaba parte del equipo de Valentino.

Al estar en la primera fila del show, Meghan dejó claro que es una mujer independiente y dueña de su propia imagen, un concepto que ha sido relacionado con la princesa Diana tras su salida de la realeza.

¿Por qué acusan a Meghan Markle de ofender la memoria de Lady Di?

Al finalizar el desfile, Meghan se retiró del lugar y mientras pasaba por el puente Alexander III, la duquesa de Sussex decidió grabar un video que compartió en sus historias de Instagram.

Meghan filmó el puente desde la ventanilla de su coche: los pies en el asiento, las luces de París parpadeando: una escena inofensiva, casi poética, similar a otros vídeos de los turistas en París.

Sin embargo, para algunos no fue inofensivo, el video se convirtió en una supuesta alusión inapropiada a la muerte de la princesa Diana en el Puente del Alma, que está muy cerca a la ubicación de la esposa del príncipe Harry.

Internet estalló, calificando a la duquesa de “insensible” y el clip de “mal gusto"; incluso el Daily Mail no tardó en hacerse eco de las críticas, y Richard Fitzwilliams llegó a calificar el gesto de “más que estúpido”.

“Puede que no haya tenido la intención de ser irrespetuosa, pero es otro ejemplo del absurdo comportamiento de los Sussex”, añadió.

El contexto, sin embargo, cuenta una historia diferente, pues Meghan Markle no grabó la entrada del túnel, y cruzar París sin pasar cerca del Puente del Alma es casi una hazaña.

Así lo señaló un internauta en X, citado por Marie Claire, “A menos que utilizara un helicóptero, ¿cómo podría haber cruzado la ciudad? O pasa por el Puente del Alma o por el Puente Alejandro III”.

Hasta el momento, Meghan se ha mantenido al margen de los comentarios que ha recibido, sin hacer ningún tipo de comentario o respuesta.

