Realeza

Meghan Markle debuta en la Semana de la Moda de París con el look blanco de moda para este invierno 2025

La duquesa de Sussex debutó en Paris Fashion Week con un look blanco que redefinió la elegancia invernal y confirmó su instinto natural para la moda.

October 04, 2025 • 
Karen Luna
Meghan Markle

Getty Images

París vivió uno de esos momentos que se sienten casi cinematográficos; la llegada de Meghan Markle a la Semana de la Moda de París. No hubo escándalo ni estridencia, solo una mujer caminando con calma, envuelta en un look blanco impecable, y bastó eso para que las cámaras giraran hacia ella.

Su presencia marcó su debut oficial en la pasarela parisina, y lo hizo con la elegancia silenciosa que siempre la ha distinguido. Fue una de esas apariciones que no necesitan explicaciones: Meghan simplemente llenó de luz un evento dominado por el negro y los tonos metálicos del otoño.

Un look blanco que respira elegancia

El conjunto elegido era una obra de arte minimalista; una capa blanca de caída amplia, combinada con un pantalón de pierna ancha y una blusa de seda del mismo tono. ¡Todo en ella transmitía elegancia!

Meghan no necesitó decir nada para imponer tendencia y es que su elección del blanco total no fue casual; en un momento donde la moda apuesta por dramatismos y colores oscuros, ella apostó por la sencillez siendo fiel a su esencia minimalista.

El regreso de un estilo con propósito

Lo que más nos gusta es que su look fue un renacimiento de su estilo elegante sin esfuerzo, pero con carácter y es que en esta ocasión, se notó mucho más segura caminando en uno de los desfiles de moda más importante del momento.

Por qué el blanco dominará el invierno 2025

El look monocromático blanco será uno de los grandes favoritos del invierno 2025. No solo por Meghan, sino porque representa algo que muchas buscan en la moda actual: frescura, sofisticación y poder sin exceso.

Los diseñadores coinciden en que el blanco invernal se reinventa con tejidos estructurados, capas amplias y texturas suaves. Además, se adapta a cualquier ocasión, desde una cena elegante hasta una reunión profesional.

La aparición de Meghan Markle aparición en la Semana de la Moda de París fue más que un momento fashion; fue un recordatorio de que la elegancia auténtica no se grita, se respira.

Meghan Markle paris fashion week
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
