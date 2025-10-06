Del oliva al esmeralda: los 6 tonos de verde más chic para lucir en tus uñas este otoño

Ya sabemos que los tonos marrones, burdeos y terracota, son los favoritos del otoño; sin embargo, hay un nuevo tono que se está robando las miradas esta temporada, se trata del verde, un tono inspirado en la belleza de la naturaleza y los bosques, que se reinventa para crear looks sofisticados y atemporales esta temporada otoñal.

Ideas de uñas verdes para el otoño

Los tonos verdes en las uñas, se han colocado como una de las tendencias favoritas no solo del otoño, también estarán presentes en todo lo que resta del año, no solo como una tendencia de moda, sino como una forma de atraer energía, equilibrio y fuerza.

Además, su gran versatilidad de colores nos permite encontrar un tono que resalte nuestro tono de piel con suavidad y elegancia, creando looks clásicos y atemporales que elevan nuestro outfit al máximo.

Te compartimos estos 6 tonos de verde que serán tendencia en el otoño - invierno, para crear tus looks favoritos.

Verde oliva

Este tono clásico y discreto, ha sido de los tonos más populares desde el inicio de la temporada otoñal, es el tono de verde ideal para quienes buscan un acabado natural y elegante.

Verde salvia

Se caracteriza por ser un tono suave y minimalista, este verde con matices grises aporta una sensación de calma y sofisticación, ideal para quienes prefieren las uñas cortas y un acabado ligeramente mate.

Verde militar

Es uno de los tonos imperdibles de la temporada, su tono intenso y oscuro, ofrece un toque urbano y hasta grunge a las uñas, ideal para quienes buscan un look de fuerte personalidad y al mismo tiempo elegante.

Verde botella

Este tono de verde es uno de los más elegantes de su gama, tiene un hermoso efecto que aporta profundidad que se asocia con el lujo discreto, ideal para quienes buscan hacer combinaciones con detalles dorados o plateados.

Verde pistache

Uno de los tonos más claros, que se caracteriza por su crear looks modernos y frescos, pero sin perder esa hermosa esencia otoñal, es perfecto para quienes buscan diseños degradados o uñas francesas.

Verde esmeralda

Es sin duda alguna, el tono más glamuroso de todos, su acabado brillante intenso evoca la belleza de las piedras preciosas, perfecto para ocasiones especiales o para quienes buscan un diseño elegante y magnético.

Desde los tonos más suaves hasta los más vibrantes, el color verde se adapta a cada estilo y personalidad para crear looks inolvidables.

