Maria Teresa y Enrique de Luxemburgo comparten sus planes de jubilación tras su abdicación

El pasado 3 de octubre Luxemburgo vivió un día histórico, tras 25 años de reinado, Enrique de Luxemburgo abdicó al trono en favor de su hijo Guillermo de Luxemburgo junto a su esposa Stéphanie, para tomar la posición de Grandes Duques.

Y mientras que a Luxemburgo le espera una nueva era de cambios y transformación, Enrique de Luxemburgo y su esposa María Teresa ya han hecho cambios para disfrutar de su jubilación.

Te podría interesar: De Elisabet de Bélgica a Alexandra de Luxemburgo, las royals que impactaron con sus tiaras en la proclamación de Guillermo

Maria Teresa y Enrique de Luxemburgo comparten sus planes de jubilación

En los últimos meses, Maria Teresa y Enrique han revelado en varias entrevistas sus planes sin las responsabilidades de gobernar, ambos coinciden en que su prioridad será pasar tiempo con sus nietos y viajar por el mundo.

“Estamos muy contentos de tener cierta libertad y de poder hacer otras cosas, cosas que nos divierten, cosas que nos interesan. Hay tantas cosas que hacer en el mundo, etc. Tenemos muchos planes”, dijo el propio Enrique de Luxemburgo a Paris Match en un encuentro exclusivo.

Enrique también expresó su deseo de recorrer Europa en coche junto a su esposa, además de hacer un atrevido viaje en moto por el Himalaya, y disfrutar de su departamento en Biarritz, España.

Maria Teresa de Luxemburgo también compartió su entusiasmo por tener más tiempo libre y poder disfrutar de su esposo y sus nietos.

“La idea de poder viajar con mi marido, ver crecer a mis nietos y descubrir nuevos horizontes me hace feliz. Después de 25 años de reinado y con la edad que tenemos y un heredero tan bien preparado, podíamos pasar el testigo para disfrutar un poco de respiro”.

Sobre pasar más tiempo con sus nietos, dijo: “He tenido la suerte de tener dos abuelas que han sido fundamentales en mi formación como mujer y sé lo determinante que es este papel. Por eso me importa mucho estar disponible para mis nietos y mantener una relación de confianza con ellos”.

Enrique de Luxemburgo abdica en favor de su hijo Guillermo de Luxemburgo Getty Images

La labor altruista de Maria Teresa de Luxemburgo

Sin embargo, para Maria Teresa es importante seguir ayudando al pueblo de Luxemburgo, y aunque ya no tendrá tantas responsabilidades, seguirá trabajando a través de las fundaciones.

“Seguiré trabajando para ayudar a todas las personas de Luxemburgo que se encuentran en una situación precaria, especialmente a las madres solteras con hijos. Ya me solicitan en las escuelas e institutos para contar mis experiencias y mis compromisos”.

