Maria Teresa y Enrique de Luxemburgo comparten sus planes de jubilación tras su abdicación

El pasado 3 de octubre Luxemburgo vivió un día histórico, tras 25 años de reinado, Enrique de Luxemburgo abdicó al trono en favor de su hijo Guillermo de Luxemburgo junto a su esposa Stéphanie, para tomar la posición de Grandes Duques.
Y mientras que a Luxemburgo le espera una nueva era de cambios y transformación, Enrique de Luxemburgo y su esposa María Teresa ya han hecho cambios para disfrutar de su jubilación.
Maria Teresa y Enrique de Luxemburgo comparten sus planes de jubilación
En los últimos meses, Maria Teresa y Enrique han revelado en varias entrevistas sus planes sin las responsabilidades de gobernar, ambos coinciden en que su prioridad será pasar tiempo con sus nietos y viajar por el mundo.
“Estamos muy contentos de tener cierta libertad y de poder hacer otras cosas, cosas que nos divierten, cosas que nos interesan. Hay tantas cosas que hacer en el mundo, etc. Tenemos muchos planes”, dijo el propio Enrique de Luxemburgo a Paris Match en un encuentro exclusivo.
Enrique también expresó su deseo de recorrer Europa en coche junto a su esposa, además de hacer un atrevido viaje en moto por el Himalaya, y disfrutar de su departamento en Biarritz, España.
Maria Teresa de Luxemburgo también compartió su entusiasmo por tener más tiempo libre y poder disfrutar de su esposo y sus nietos.
“La idea de poder viajar con mi marido, ver crecer a mis nietos y descubrir nuevos horizontes me hace feliz. Después de 25 años de reinado y con la edad que tenemos y un heredero tan bien preparado, podíamos pasar el testigo para disfrutar un poco de respiro”.
Sobre pasar más tiempo con sus nietos, dijo: “He tenido la suerte de tener dos abuelas que han sido fundamentales en mi formación como mujer y sé lo determinante que es este papel. Por eso me importa mucho estar disponible para mis nietos y mantener una relación de confianza con ellos”.
La labor altruista de Maria Teresa de Luxemburgo
Sin embargo, para Maria Teresa es importante seguir ayudando al pueblo de Luxemburgo, y aunque ya no tendrá tantas responsabilidades, seguirá trabajando a través de las fundaciones.
“Seguiré trabajando para ayudar a todas las personas de Luxemburgo que se encuentran en una situación precaria, especialmente a las madres solteras con hijos. Ya me solicitan en las escuelas e institutos para contar mis experiencias y mis compromisos”.