Rania de Jordania presume pendientes de más de 3 mil euros que son la joya favorita de sus hijas

Imán y Salma han heredado la pasión por la moda y la elegancia de su madre, la reina Rania de Jordania, con quien comparten su debilidad por la alta costura y las marcas de lujo, pero también por los diamantes y joyas exclusivas.

Recientemente se vio a Rania de Jordania usando unos pendientes valuados en 3 mil dólares, que su hijas, Imán y Salma, también han usado en diferentes ocasiones, dejando claro que les gusta compartir los accesorios.

Los pendientes de Rania de Jordania que son los favoritos de sus hijas Imán y Salma

Los pendientes que fascinan a Rania de Jordania y sus hijas, son un diseño exclusivo de la firma Tiffany & Co. que están valorados en 3,500 euros, están formados por dos eslabones unidos, inspirados en una pulsera de la marca de 1962, según sus archivos.

Los pendientes que Rania comparte con sus hijas Imán y Salma son de oro amarillo, pero la marca también los maneja en oro rosado.

¿Cuándo han usado Rania de Jordania y sus hijas los pendientes?

La reina Rania de Jordania usó los pendientes durante su viaje a Nueva York, donde asistió a las convenciones de la ONU, la reina los lució con un collar a juego de la misma marca, con un traje negero de la firma Loewe.

Su hija Imán los llevó puestos durante su viaje a Venecia, Italia para la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánches el pasado mes de junio, la hija mayor de Rania los usaba con un atuendo informal de camiseta de algodón y una chaqueta en color caqui.

Su hija menor, Salma, los llevaba puestos al posar junto a su padre y su hermana en la fotografía que ha compartido su padre en Instagram para celebrar su cumpleaños número 25.

Sin duda, Rania y sus hijas, Imán y Salma, son un claro ejemplo de que la belleza y el buen gusto se hereda, y tienen la fortuna de poder compartir joyas de las marcas más exclusivas.

