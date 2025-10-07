Así es el vestido de dama de honor que Taylor Swift usó en la boda de Selena Gomez y que costó 37 mil dólares

El pasado 27 de septiembre, Selena Gomez se casó con Benny Blanco, la celebración logró reunir a varias de las personalidades más influyentes del mundo de la música y el cine, y una de ellas fue Taylor Swift.

Sin embargo, Swift no fue una invitada más, fue “la chica de las flores”, y como dama de honor, lució un hermoso vestido que capturó las miradas de los seguidores de ambas, y aquí te decimos todo lo que tienes que saber sobre el increíble diseño.

Te podría interesar: “Bendecida de tenerte”, el dulce mensaje que Selena Gomez le dedicó a Taylor Swift

¿Quién diseñó el vestido de dama de honor de Taylor Swift?

Ha sido la propia Selena Gomez quien reveló el vestido de dama de honor de su amiga Taylor Swift, al compartir algunas fotografías y videos en su perfil de Instagram donde revela momentos clave de su día especial junto a ella.

Además de apreciar la linda amistad entre Tay y Sel, los fans fueron cautivados con el vestido de la prometida de Travis Kelce.

Para el gran día de su amiga, Swift deslumbró con un vestido dorado de Oscar de la Renta de la colección primavera 2026, confeccionado con un sutil brillo metálico y una capa translúcida decorada con delicados bordados, un corpiño tipo corsé y aplicaciones florales, que de acuerdo con Page Six, está valorado en 37 mil dólares.

La cantante complementó su estilismo con su anillo de compromiso y un peinado recogido y su hermoso flequillo que cubría delicadamente su frente.

Taylor Swift en la boda de Selena Gomez

Durante la fiesta, Taylor pronunció un hermoso discurso dedicado a los novios:

“Habló en detalle sobre cómo, a lo largo de los años, vio a Selena llorando en el suelo, mencionando a ex parejas, pasando por corazones rotos y expresando lo feliz que está porque ahora Selena tiene a Benny”.

La fuente también contó a Us que Swift dijo con dulzura: “Es el sueño de toda mejor amiga que su mejor amiga encuentre a alguien como Benny, y está muy feliz por ella”.

Más tarde, cuando Selena compartió las fotos junto a Taylor, escribió como pie de foto: “En honor a SHOWGIRL... ¡Bendecida de tenerte a mi lado casi 20 años después, cocodrilo! Te amo @taylorswift por siempre y para siempre”.

