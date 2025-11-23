5 cortes de pelo que rejuvenece +10 años sin esfuerzo y serán tendencia en 2026

El 2026 viene cargado de tendencias capilares que no solo buscan estilo, sino funcionalidad: cortes fáciles de peinar, que aportan el movimiento natural y que suavizan los rasgos sin recurrir a transformaciones drásticas. Si estás pensando en un cambio que te quite años de encima (sin mantenimiento complicado), estos cinco cortes de pelo serán tus mejores aliados porque favorecen a casi todos los tipos de rostro, rejuvenecen por su dinamismo y prometen dominar las peluquerías el próximo año.

Soft bob texturizado

El bob seguirá reinando en 2026, pero en una versión más suave y relajada. El soft bob llega con puntas ligeras, algo irregulares y un acabado texturizado que aporta luz y movimiento inmediato. Su largo, que se caracteriza por llegar a la altura de la mandíbula o un poquito más abajo, despeja el cuello estilizando y suavizando líneas marcadas del rostro. Es la alternativa perfecta si estás buscando un look juvenil que se arregle prácticamente solo o con un poco de crema para peinar.

Butterfly cut

El corte mariposa no se va, solo evoluciona. La versión del 2026 apuesta por capas superiores más marcadas que enmarcan el rostro y crean un efecto natural. Mientras que las capas largas mantienen el movimiento sin recargar, las frontales ayudan a suavizar pómulos y líneas de expresión.

Este corte favorece especialmente a quienes quieren un rejuvenecimiento visible, pero sin sacrificar la longitud de su pelo.

Corte midi con capas

La melena midi a la altura de la clavícula será una de las grandes protagonistas del año. Su secreto radica en incluir capas, las cuales ayudan a reducir volumen donde no se necesita y añaden donde sí lo requerimos. Esto crea un efecto estilizado, elegante y muy moderno, la combinación perfecta para empezar el año.

Así que si tu pelo es fino o extremadamente lacio, esta es la opción que estás buscando para agregar movimiento sin perder densidad visual.

Corte shag

Este corte se convierte en la alternativa perfecta para quienes buscan volumen natural y un estilo despreocupado. Con capas suaves, flequillo ligero y puntas degrafiladas, el chat crea un aire juvenil instantáneo.

Su acabado relajado no solo resta años, también le aporta dinamismo y funciona increíblemente bien en melenas onduladas o con un poco de frizz, ya que abraza la textura real del pelo.

Long bob

Para las amantes de los cortes largos, pero manejables, el lob será la tendencia estrella este año. Su forma ligeramente alargada al frente estiliza el rostro, mientras que las puntas crean un efecto de frescura inmediata. Las tendencias apuntan a que este corte se sumará al movimiento de los looks desenfadados; sin embargo, hay quienes apuestan a que el lob pulido también será una gran opción para aportar frescura inmediata a nuestro rostro.

Si estás buscando una alternativa sutil, pero rejuvenecedora, esta es tu opción.

El rejuvenecimiento capilar no está solo en el color o en los tratamientos: un buen corte de pelo puede transformar tu imagen por completo y estas cinco alternativas son el ejemplo perfecto de ello.

Si estás buscando inspiración para recibir el 2026 con una nueva imagen, sí o sí considera estos cortes de pelo que se convertirán en aliados infalibles para restarte años sin esfuerzo.