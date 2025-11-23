La nueva muñeca de la princesa Leonor causa furor: así es el juguete inspirado en su etapa militar

Hay juguetes que se convierten en símbolos, pequeñas cápsulas de memoria capaces de unir generaciones. Y eso es justo lo que está ocurriendo con la nueva muñeca de la princesa Leonor, una pieza inspirada en su reciente etapa militar que ha desatado auténtico furor entre coleccionistas, fanáticos de la realeza y amantes de los clásicos. Fabricada por la histórica firma alicantina Muñecas Antonio Juan, esta edición limitada de 500 unidades se agotó, convirtiéndose en uno de los regalos más codiciados de la temporada.

El origen nostálgico y un tributo a las muñecas de antaño

En España en los años 60, pero también en la década de los 80, las muñecas militares eran un clásico sentimental. Las personas que hacían el servicio militar obligatorio solían comprarlas para sus madres, abuelas o novias como regalo emblemático de su paso por los Centros de Instrucción de Reclutas. Cada muñeca vestía un uniforme distinto y muchos incluían una pequeña corneta.

La nueva muñeca de la princesa recupera ese espíritu: estética clásica, detalles realistas y un toque vintage que conecta directamente con quienes conocieron y crecieron a las famosas muñecas ‘Wendolin’.

Leonor, edición limitada

Hace unas semanas, Muñecas Antonio Juan lanzó oficialmente la pieza: un modelo de 42 cm completamente articulado con cuerpo de vinilo y uniforme de cadete del Ejército de Tierra, un homenaje a la etapa militar de la heredera al trono español.

Desde su pelo rubio hasta los ojos azules y expresivos, la muñeca busca capturar no solo el parecido, sino la esencia simbólica que representa Leonor en esta fase de formación: disciplina, dedicación y compromiso.

Solo se crearon 500 unidades y volaron en cuestión de minutos. En el sitio web de la marca aparecen como “agotadas”, volviendo a este juguete en algo casi imposible de conseguir. De acuerdo con reportes de medios españoles, el éxito del juguete fue tal que la empresa envió el primer ejemplar a la casa real. Y aunque recibieron acuse de recibido, no se sabe si la princesa ha podido abrirlo.

La princesa ha inspirado otros juguetes

Este proyecto no es algo reciente, pues la compañía que creó la pieza ha seguido la trayectoria de Leonor desde 2005, cuando crearon la primera muñeca inspirada en ella, entonces una bebé real convertida en fenómeno nacional. Este modelo tuvo enorme aceptación y desde entonces la firma ha considerado a Leonor un personaje clave en su catálogo.

Sin embargo, esta nueva versión lleva un propósito más profundo: rendir homenaje a su paso por la academia militar. Recordemos que estas muñecas por tradición son objetos coleccionables y, luego del rotundo éxito que supuso el juguete inspirado en la princesa, muchas compradoras, en su mayoría mujeres adultas aficionadas a temas de la realeza, han solicitado versiones que representen los otros ejércitos en los que la princesa ha estado, aunque hasta el momento la empresa se mantiene firme en la decisión de no masificar una pieza que se concibió como coleccionable.

Lo que empezó como un homenaje a la formación militar de la princesa Leonor terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural que revive la nostalgia de toda una época y una nación. La “Leonor, edición limitada” no solo es un juguete, es una pieza coleccionista y un símbolo de respeto hacia la imagen de la que será la futura reina.