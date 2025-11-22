Suscríbete
¿Por qué se ponen coronas navideñas en la puerta? Este es su significado espiritual y cómo atraer abundancia y buenas suerte

Las coronas navideñas son uno de los adornos más representativos de la temporada, pero su propósito va mucho más allá de embellecer la puerta del hogar, pues también cumplen una función energética.

Noviembre 22, 2025 • 
Melisa Velázquez
¿Por qué se ponen coronas navideñas en la puerta?

¿Por qué se ponen coronas navideñas en la puerta?

Pexels

Colocar una corona navideña en la puerta principal es uno de los rituales más arraigados de la temporada navideña, pues aunque hoy la vemos como un elemento decorativo que anuncia la llegada de la Navidad, su historia es mucho más profunda y simbólica de lo que parece.

Detrás de este elemento en forma circular que está hecha de follaje, listones y adornos brillantes, existe un legado que combina espiritualidad, protección y buenos deseos.

¿Cuál es el significado de la corona navideña?

El origen de las coronas navideñas se remonta a la Antigua Roma, donde eran utilizadas como amuletos para atraer la prosperidad durante el invierno.

Para ellos, el círculo representaba la continuidad de la vida y la esperanza del regreso del sol tras los meses más oscuros, y las ramas de pino, abeto o laurel simbolizaban fortaleza, resistencia y renacimiento, cualidades necesarias para enfrentar el frío y la escasez.

Con la expansión del cristianismo, las coronas navideñas fueron adoptadas y su simbolismo adquirió nuevos matices: pasaron a representar la vida eterna y la esperanza propias de la temporada.

Dentro de esta tradición, su forma circular alude a la eternidad de Dios, sin principio ni fin. Además, las ramas de follaje perenne evocan la continuidad de la vida terrenal.

¿Por qué se ponen coronas navideñas en la puerta?

¿Por qué se ponen coronas navideñas en la puerta?

Getty Images

Te podría interesar: Naranja y romero: ¿Qué significan y por qué debes ponerlos en el árbol de Navidad este 2025?

¿Por qué se ponen coronas navideñas en la puerta?

De acuerdo con la tradición, poner una corona navideña en la puerta, es símbolo de bienvenida, unidad familiar y buenos deseos para los miembros de la familia y los amigos que los visitan.

Su principal misión es transmitir calidez y prosperidad en esta época de paz y esperanza, donde se cree que todo es posible, gracias a nuestra fe.

Por otra parte, el Feng Shui asegura que las coronas navideñas también son una fuente manifestadora de deseos de prosperidad y bienestar, y para este propósito, algunas personas las decoran con ramas de canela o ramitas de romero.

Melisa Velázquez
