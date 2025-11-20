Suscríbete
¿Cómo decorar tu árbol de Navidad si quieres encontrar el amor verdadero según el Feng Shui?

Si deseas atraer una relación estable, armoniosa y con verdadero potencial, el Feng Shui tiene algunas claves para convertir tu árbol de Navidad en un poderoso imán energético.

Noviembre 20, 2025 • 
Melisa Velázquez
Más que un elemento de decoración, el árbol de Navidad puede convertirse en un poderoso canalizador de deseos, pues al llenarlo de adornos navideños con intención, se puede manifestar todo aquello que tu corazón desea.

De acuerdo con el Feng Shui, el árbol de Navidad puede ayudarte a manifestar el amor, así que si una de tus metas para el 2026 es manifestar una relación estable y llena de armonía, o incluso recibir el anillo de compromiso y llegar al altar, esto es lo que debes hacer.

El Feng Shui tiene algunas indicaciones sobre cómo activar la zona del amor en tu hogar, con ayuda del árbol de Navidad, y así comenzar a escribir tu historia romántica.

Ubicación del árbol de Navidad

El Feng Shui asegura que la zona ideal para activar la energía del romance es el área suroeste de tu casa o sala, ya que está vinculada a las relaciones y la conexión emocional. Colocar ahí tu árbol ayudará a reforzar la vibración de pareja, compromiso y estabilidad.

Colores que activan la energía del romance

Para atraer amor verdadero, los tonos predominantes deben ser cálidos y suaves como el rosa pastel, que simboliza la ternura y afecto; también puede ser el rojo como símbolo de pasión; o el dorado, para atraer vínculos duraderos y prósperos.

Adornos con intención

Los expertos recomiendan incorporar elementos en pareja: dos lazos, dos corazones, dos campanas o dos estrellas, pues esto representa el equilibrio y la unión. Hay quienes aseguran que poner palomas o cardenales en el árbol de Navidad, activan el romance.

Ramitas de canela

Esta especia, generalmente relacionada con la prosperidad y la protección, también ayuda a atraer el romance en nuestras vidas, pues también activa tu magnetismo y el “chi” de tu corazón, volviéndote más segura de ti misma, y al mismo tiempo, más atractiva.

Aunque la magia no está garantizada, crear un entorno más armonioso siempre será el mejor punto de partida para recibir el amor verdadero, y recuerda que lo más importante es poner intención en cada uno de los adornos, y hacerlo con mucha fe.

Melisa Velázquez
