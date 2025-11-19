Suscríbete
Estilo de vida

Naranja y romero: ¿Qué significan y por qué debes ponerlos en el árbol de Navidad este 2025?

Te contamos cómo incorporar la naranja y el romero en tu árbol de Navidad para atraer prosperidad y abrirle la puerta a un año lleno de suerte y abundancia.

Noviembre 19, 2025 • 
Melisa Velázquez
¿Qué significan la naranja y el romero en el árbol de Navidad?

¿Qué significan la naranja y el romero en el árbol de Navidad?

Getty Images

Desde hace mucho tiempo, los árboles de Navidad solían ser decorados con elementos naturales como la naranja y el romero, y no precisamente por cuestiones ambientales, ya que estos elementos esconden un significado espiritual muy especial y poderoso.

Hoy en día, los adornos navideños no tienen nada que ver con estos elementos naturales; sin embargo, te vamos a decir por qué debes incorporarlos en tu árbol de Navidad este 2025, para tener un 2026 lleno de abundancia y prosperidad.

Te podría interesar: ¿Por qué debes poner canela en el árbol de Navidad? Así debes usarla para atraer abundancia y prosperidad a tu hogar

También te gustará
7 tips de belleza para esta Navidad
Belleza
7 tips de belleza para esta Navidad
Junio 12, 2018
 · 
Vanidades
Detalles en la mesa para la cena de Navidad
Especiales
Detalles en la mesa para la cena de Navidad
Junio 12, 2018
 · 
Vanidades

¿Qué significan la naranja y el romero en el árbol de Navidad?

Tanto la naranja como el romero, son símbolo de prosperidad, abundancia y protección, en la antigüedad solían ponerse estos elementos en el árbol de Navidad para manifestar un año lleno de buena suerte.

¿Por qué poner naranja en el árbol de Navidad?

La naranja es un símbolo de prosperidad, abundancia y protección, pues su tono dorado evoca la luz del sol en pleno invierno, una metáfora perfecta de esperanza y renovación.

En el árbol de Navidad se colocan rodajas de naranja deshidratadas para atraer energía positiva, armonía en el hogar y un ciclo nuevo lleno de oportunidades, además, su aroma cálido y cítrico aporta una sensación acogedora que transforma por completo el ambiente navideño.

¿Qué significan la naranja y el romero en el árbol de Navidad?

¿Qué significan la naranja y el romero en el árbol de Navidad?

ArtMarie/Getty Images

¿Por qué poner ramas de romero en el árbol de Navidad?

Por otra parte, el romero es una de las hierbas más valoradas en rituales de limpieza y protección, y su presencia en el árbol simboliza claridad, fortaleza emocional y purificación del espacio.

En muchas culturas se utiliza para bendecir el hogar y atraer buena suerte, por lo que integrarlo en la decoración navideña es una forma elegante y natural de elevar la energía de cualquier rincón.

¿Qué significan la naranja y el romero en el árbol de Navidad?

¿Qué significan la naranja y el romero en el árbol de Navidad?

SawBear/Getty Images/iStockphoto

¿Cómo integrarlas en el árbol de Navidad?

Puedes añadirlos en forma de guirnaldas, colgantes individuales o mezclarlos con otros elementos naturales como piñas, canela o cintas de fibras orgánicas.

El resultado será un árbol único, lleno de simbolismo y con un aroma que evoca recuerdos, calma y espíritu festivo.

Navidad
Melisa Velázquez
Relacionado
Carlota Casiraghi presenta “La Fêlure” el libro que muestra su lado más filosófico.png
Realeza
Charlotte Casiraghi revive el estilo noventero de Cher Horowitz con un traje amarillo en tweed
Noviembre 19, 2025
 · 
Lily Carmona
Peinados de Navidad fáciles de hacer y elegantes
Belleza
Peinados navideños: 8 propuestas fáciles de hacer y muy elegantes para esta Navidad 2025
Noviembre 19, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Ritual de manifestación para la Luna nueva en Escorpio
Horóscopos
Ritual de Luna nueva en Escorpio 2025, ¿cómo atraer la abundancia y prosperidad con esta energía?
Noviembre 19, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Kate Winslet recuerda cuando conoció al rey Carlos III
Realeza
Kate Winslet recuerda el vergonzoso incidente que le ocurrió cuando conoció al Rey Carlos III
Noviembre 19, 2025
 · 
Melisa Velázquez