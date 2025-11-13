¿Por qué debes poner canela en el árbol de Navidad? Así debes usarla para atraer abundancia y prosperidad a tu hogar

La Navidad es la época perfecta para llenar el hogar de luces, magia y hermosas decoraciones. El árbol navideño, protagonista indiscutible de la temporada, no puede faltar; y aunque solemos elegir los colores de las esferas y adornos para atraer buenas energías, también podemos incorporar elementos especiales que simbolicen la prosperidad y la abundancia en nuestro hogar.

De acuerdo con el Feng Shui, colocar ramitas de canela o soplar esta especia en polvo sobre las ramas del árbol de Navidad, puede ayudarnos a atraer abundancia, amor y prosperidad.

¿Por qué poner canela en el árbol de Navidad? Estas son sus propiedades mágicas

Desde tiempos antiguos, la canela ha sido considerada como una especia mágica con propiedades de protección, su aroma cálido es símbolo de bienestar, fortuna y estabilidad económica.

Entre las prácticas más comunes, colocar canela en las ramas del árbol de Navidad, no sólo aporta un dulce aroma natural, también ayuda a armonizar la energía de nuestros hogares durante toda la temporada.

El Feng Shui asegura que la canela es un elemento mágico que ayuda a disolver la energía de las envidias, nos protege del mal de ojo, al mismo tiempo que atraemos energía positiva.

¿Cómo colocar la canela en el árbol de Navidad?

La canela se puede usar de diferentes maneras, no solo como elemento de protección, sino también como un elemento más de la decoración, algunos prefieren soplar la canela en polvo sobre las ramas del árbol de Navidad, mientras visualizan sus deseos cumplidos.

Otra opción es colocar ramitas de canela en saquitos y colocarlos en el árbol como si fiera esferas navideñas, y una opción más es atar algunas ramas con listón de color rojo, y colocarlas sobre las ramas del arbolito.

Así que si este año buscas algo más que un árbol bonito, añadir canela puede ser el toque espiritual y simbólico que transforme tu Navidad en un ritual de abundancia para 2026.

