Uñas doradas: 6 estilos de manicure que favorecen las manos y no se ven cargadas

A horas de darle la bienvenida al 2026, el dorado se abre paso como uno de los colores protagonistas para llevar en nuestro look festivo. Independientemente de la creencia de que lucir algo dorado en esta celebración nos ayudará a conectar con la energía de la abundancia y la prosperidad, las uñas doradas son una gran alternativa para llevar unas manos elegantes, refinadas y muy ad hoc a la celebración.

El color oro es un gran aliado de belleza que aporta calidez a la piel de las manos, logrando disimular visualmente pequeñas manchas o imperfecciones sobre ella. No solo combina con cualquier outfit, sino que también añade un aire de sofisticación a nuestra imagen.

El secreto para que este color no se vea “cargado” está en el equilibrio, pues aunque hay diseños que lleven este tono en exceso, se puede seguir luciendo unas manos sofisticadas y muy favorecedoras; estos seis diseños de uñas son ejemplo de ello.

Uñas micro french

Si eres fanática del manicure francés, esta alternativa se convertirá en tu favorita. Este diseño de uñas sencillo y minimalista consiste en crear una línea ultrafina en el borde de la uña, sustituyendo el clásico blanco por un tono dorado metálico. Este puede realizarse con esmalte convencional o llevarlo a la sofisticación extrema utilizando el famoso efecto espejo en color dorado. Aunque luzca increíble en uñas largas, la recomendación para unas uñas discretas y femeninas es apostar por él en unas uñas cortas y cuadradas.

Uñas ombré inverso

El degradado es una de las técnicas de decoración más elegantes que tiene el nail art; su objetivo es no saturar toda la uña, pero agregando la cantidad correcta de producto para que este sea visible. Una opción muy elegante de llevar dorado y la textura glitter es esta. Así, pero donde pintar toda la uña, se realiza este difuminado partiendo desde la zona de cutículas hacia el centro de la uña.

Uñas con relieve

Inspiradas en la decoración y técnicas asiáticas, estas uñas han ganado muchísima popularidad en los últimos días. Aunque es, pues, común verlas en los diseños maximalistas, la realidad es que pueden convertirse en elementos discretos y sofisticados gracias a que existen diversos grosores de relieve para decorar la uña.

Estos diseños suelen ocupar una base en tono nude, aunque también recurre a diversos colores, pero el requisito indispensable es lucirlos con un efecto cromado en color oro.

Uñas francesas

Las uñas francesas siempre serán el diseño de uñas elegante por excelencia y al que vamos a recurrir cuando buscamos algo refinado y femenino. Aunque existen diversos materiales para lucir unas uñas doradas, una alternativa discreta pero sobria para acompañar este manicure es apostando por un francés con efecto cromado.

Uñas efecto cromo

Contrario a lo que pudiera parecer, las uñas con un diseño cromado completo no resultan excesivas o extravagantes. Son una gran alternativa para incluir el color dorado de forma refinada sobre las manos, especialmente cuando se llevaban en uñas cortas y cuadradas para un diseño elegante, o en uñas largas con forma de almendra para algo femenino y refinado.

Uñas coreanas

Las uñas coreanas son la alternativa perfecta para apostar por un diseño discreto de uñas doradas. Estas uñas se caracterizan por ser limpias, minimalistas y con toques muy sutiles de brillo, por lo que si estás buscando algo que se adapte a estas características, este es el diseño que querrás llevar.

Ya no tienes pretextos para deslumbrar a todos con tus uñas doradas en la cena de Año Nuevo. Estos diseños de uñas son el ejemplo perfecto de que apostar por el brillo e incluso ideas maximalistas no pone en riesgo la sobriedad de un manicure. No dejes pasar la oportunidad de lucir unas manos de oro para despedir el 2025.