El hombre de confianza del príncipe Harry renuncia en medio de despidos y renuncias en su fundación Archewell

El pasado 19 de diciembre, Meghan Markle y el príncipe William, dieron a conocer a través de su página oficial que su organización benéfica estaría pasando por una fase de reorganización, donde pasaría de llamarse de Archewell a Archewell Philanthropies.

Durante este proceso, los duques de Sussex han lamentado el despido de varias personas, además de la renuncia de otros importantes colaboradores, el más reciente es James Holt, la mano derecha del príncipe Harry, que ejercía de director ejecutivo de la organización.

James Holt presenta su renuncia a Meghan Markle y el príncipe Harry

A través de un comunicado publicado el 29 de diciembre, James Holt anunció su renuncia como director ejecutivo de Archewell, la organización benéfica de Meghan Markle y el príncipe Harry.

“Desde mi primer proyecto con el príncipe Harry hace ocho años para mejorar el apoyo en salud mental a los soldados del ejército británico, hasta nuestro trabajo reciente ayudando a niños heridos en Gaza, me ha desafiado constantemente a pensar en mayor profundidad sobre cómo podemos marcar la diferencia”, dijo Holt. “Desde el momento en que conocí a Meghan, reconocí a un alma afín: alguien que encuentra alegría incluso en momentos difíciles y conecta auténticamente con las personas, independientemente de las circunstancias”.

Continuó: “Después de cinco años increíbles en Los Ángeles, es hora de que mi familia regrese a Londres. Cuando pase el testigo al equipo que liderará Archewell Philanthropies en los próximos meses, lo haré con un inmenso orgullo y optimismo por lo que está por venir”, dijo. “Echaré mucho de menos a mis colegas, y estoy agradecido con Harry y Meghan por todo lo que han hecho, por mí y por las innumerables personas a las que hemos apoyado”.

James Holt presenta su renuncia a Meghan Markle y el príncipe Harry Patrick van Katwijk/Getty Images

¿Cómo reaccionaron el príncipe Harry y Meghan Markle con la renuncia de James Holt?

Harry y Meghan también expresaron su agradecimiento a James Holt con un comunicado que fue difundido por su portavoz oficial.

“Su entusiasmo y talento para supervisar nuestras iniciativas filantrópicas han sido extraordinarios. Mientras James traslada a su joven familia de vuelta al Reino Unido, estamos orgullosos de que siga guiando varios viajes humanitarios para nosotros al extranjero a través de Archewell Philanthropies”.

El portavoz de la pareja añadió: “James Holt seguirá siendo un asesor filantrópico senior de la pareja y de Archewell Philanthropies, apoyando sus viajes humanitarios al extranjero en 2026”.

