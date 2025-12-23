Meghan Markle y el príncipe Harry hablan de recortes “inevitables” durante la reorganización de Archewell

El pasado 19 de diciembre, Meghan Markle y el príncipe Harry dieron a conocer que su fundación Archewell, que rinde homenaje a su hijo Archie, cambió su modelo de imagen y funcionamiento.

Estos cambios en la estructura de la organización no solo implicaron en el cambio de nombre a Archewell Philanthropies, sino que también trajeron ajustes en el ámbito económico, derivando en complicaciones que se tradujeron en despidos.

Meghan Markle y el príncipe Harry hablan de los despidos durante la reorganización de Archewell

Durante la reorganización de su fundación, los duques de Sussex tuvieron que hacer ajustes, lo que llevó al despido de tres personas que se encontraban laborando con ellos, por lo que un portavoz de la pareja, ha dado un comunicado a la revista People.

“El avance hacia un modelo operativo de patrocinador fiscal implica que algunos despidos de personal son inevitables, especialmente en puestos administrativos junior”.

“No vamos a seguir hablando de estos detalles de personal, salvo para decir que nos sentimos honrados de haber trabajado con personas increíblemente talentosas y solidarias que se dedican a ayudar a los demás”, añadió el portavoz.

El Daily Mail había informado que a los empleados afectados se les comunicó que sus puestos estaban siendo recortados “porque la organización benéfica estaba cerrando”, lo que no era completamente cierto.

¿Por qué Meghan Markle y el príncipe Harry tuvieron que hacer cambios en Archewell?

Durante el quinto aniversario de Archewell, Meghan y Harry decidieron hacer cambios importantes en la organización, con la intención de extender su impacto filantrópico, bajo el nuevo nombre de Archewell Philanthropies.

“Este próximo capítulo permite al príncipe Harry y a Meghan, duques y duquesa de Sussex, ampliar sus esfuerzos filantrópicos globales como familia, con un alcance significativo y el máximo impacto, basados en los mismos valores, alianzas y su compromiso de estar presentes y hacer el bien”, decía el anuncio publicado el 19 de diciembre.

Un comunicado compartido en la web de Archewell Philanthropies también hizo referencia a los hijos de la pareja, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, y su lugar en la identidad filantrópica a largo plazo que Harry y Meghan están construyendo como familia.

Archewell Philanthropies seguirá operando dentro de una estructura sin ánimo de lucro, pero ahora utilizará un modelo de patrocinio fiscal. Esta popular organización ofrece a los proyectos benéficos más espacio para crecer a nivel global.

El príncipe Harry y Meghan fundaron la Fundación Archewell en 2020 con la misión de “presentarse, hacer el bien” tras retirarse de sus cargos reales en el Reino Unido a principios de ese año.

